Gumprechtsfelden Hochstand spaltet die Jägerschaft

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Dieser Hochstand in Gumprechtsfelden sorgt derzeit in der Jägerschaft für Diskussionen. Foto: privat

E in etwas eigenwilliger Hochstand in Gumprechtsfelden (Gemeinde Wieselburg-Land) sorgt aktuell für rege Diskussionen in der heimischen Jägerschaft.

Werbung Passt dieser in die Landschaft? Hat er wirklich noch etwas mit einem traditionellen Hochstand zu tun? Will das die Jägerschaft als ihr Aushängeschild? Das sind Fragen, die auch den NÖN-Spaziergänger zuletzt mehrfach erreicht haben.

