Zarnsdorfer Milchviehbetrieb erhielt Auszeichnung

Die Familie Theuretzbacher betreibt in Zarnsdorf einen Milchviehbetrieb mit 35 Milchkühen samt Nachzucht und bietet auch Exkursionen an. Seit 2015 wird der Betrieb biologisch geführt, seit 2017 mit Bio-Zertifikat. Vor einem Jahr übernahm Matthäus Theuretzbacher den Betrieb als Bewirtschafter von seinen Eltern. Anfang April 2020 stellte Familie Theuretzbacher direkt neben dem Kuhstall (Dorfstraße 1) einen 24h-Selbstbedienungskühlschrank auf. „Begonnen haben wir mit Rohmilch in Ein-Liter-Mehrwegflaschen. Im Februar 2021 kam dann die pasteurisierte Milch dazu. Unsere Idee wurde hervorragend angenommen, da 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche immer frische Milch zur Verfügung steht!“, freut sich Matthäus Theuretzbacher.

