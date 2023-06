Fußballprofi Jonas Auer back to school

Der vergangene Mittwoch war für junge Fußballfans unter den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Wieselburg ein ganz besonderer Schultag. Jonas Auer, Profifußballer beim SK Rapid Wien, besuchte seine ehemalige Schule und stand mit bester Laune und gewohnter Ausdauer für zahlreiche Autogramme, Selfies und „BeReal“s zur Verfügung. Auch seine ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer freuten sich, das sympathische Sporttalent wiederzusehen. Auer warf einen Blick in das Innere der Schule und erinnerte sich vor allem an die Sportanlage und die Sporthalle des BG/BRG Wieselburg. „Dort war ich während meiner Schulzeit am liebsten. Vor allem im Käfig habe ich gerne gekickt“, betonte Auer.

Im Interview erzählte er vom typischen Tagesablauf eines Profifußballers und hob den Spaß am Fußball als wichtigste Voraussetzung für eine gelungene Karriere hervor. Er gab den Schülerinnen und Schülern den Tipp, dass man mit Willen und Einsatz sehr viel erreichen könne. Auer freute sich auch, dass sein Schulrekord im 1.600-Meter-Lauf immer noch Bestand hat und begab sich im Anschluss an seinen Besuch in den wohlverdienten Urlaub, bis es in drei Wochen mit dem Trainingslager weitergehen wird. Zuvor überreichte er der Schule aber noch ein signiertes Trikot als Geschenk, welches einen Ehrenplatz erhalten wird.