„Starnight“ an der Wieselburger Erlaufpromenade

Am Samstag, 17. Juni, verwandelt sich das Gymnasium in einen stimmungsvollen Ballsaal, wenn die heurigen Maturanten und Maturantinnen der 8A und 8B zu ihrem Ball, der unter dem Motto „Starnight an der Erlaufpromenade“ steht, laden.

„Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause freuen wir uns heuer immens, endlich wieder einen Ball veranstalten zu können – und das sogar in unseren eigenen Räumlichkeiten“, drückt auch Direktorin Sigrid Fritsch ihre Vorfreude auf das Ereignis aus. „Mit großer Hingabe und viel Einsatz verwandeln die Maturanten sowie die Schüler der Oberstufe das gesamte Schulgelände in eine einzigartige Balllocation. Ein großartiges Lehrerinnenteam und die engagierten Schulwarte unterstützen sie dabei tatkräftig“, sagt Fritsch.

Das Festzelt vor der Schule wird mit Tischen, Musik und einer Tanzfläche ausgestattet. Besonders stolz sind die Schüler auf die selbst choreografierte Mitternachtseinlage und DJ Zeus, der die Disco im Turnsaal zu einem Highlight machen wird. Mit unterschiedlichen Bars in den Klassenräumen, dem Kuchen- und Kaffee-Buffet in der Aula und dem Catering von Monika Etlinger werden alle Besucher die Nacht hindurch bestens versorgt sein. Zu den Highlights zählt auch eine Tombola mit vielen tollen Preisen, die von großzügigen Sponsoren zur Verfügung gestellt werden.

Vorverkaufs-Karten sind im Schulsekretariat sowie bei der Raiffeisenbank in Wieselburg erhältlich (Erwachsene: 29 Euro, Schüler und Lehrlinge: 26 Euro). Einlass ist um 19.30 Uhr, die Polonaise startet um 20.30 Uhr.