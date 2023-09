3.349 Beratungen in der AKNÖ-Bezirksstelle Scheibbs im ersten Halbjahr

„Die Anzahl der Kontakte in der Bezirksstelle ist im ersten Halbjahr mit 3.349 ungefähr gleich geblieben zu den letzten Jahren. Allerdings haben wir vor allem im Bereich Konsumentenschutz eine deutliche Steigerung verspürt. Gerade die Teuerungen machen einmal mehr deutlich, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, schildert der Scheibbser AKNÖ-Bezirksstellenleiter Helmut Wieser bei der Halbjahresbilanz-Pressekonferenz in der Scheibbser Bezirksstelle.

Von diesen 3.349 Kontakten kam es zu 1.517 konkreten Beratungen in Problemfällen. Dabei hat die AK 210.006 Euro im Arbeits- und Sozialrecht für ihre Mitglieder im Bezirk eingebracht, davon 47.446 Euro bei Insolvenzvertretungen. Hinzu kommen 403.171 Euro aus der Arbeitnehmerveranlagung. „Insgesamt haben wir damit rund 600.000 Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Region gesichert“, freut sich Wieser.

Trotz der guten Sozialpartnerschaft, die es im Bezirk gibt, muss dennoch mitunter in Einzelfällen interveniert werden. So etwa bei einer Handelsarbeiterin, die über etliche Jahre keine Lohnerhöhung erhalten hat, obwohl diese zwischen den Sozialpartnern ausverhandelt war. „Nachdem sich die Frau an uns gewandt hat und wir interveniert haben, konnten wir eine Nachzahlung von 5.000 Euro erreichen. Daher unser Tipp: Lassen sie Dienstverträge, Abrechnungen, aber auch einvernehmliche Trennungen der Dienstverhältnisse von der Arbeiterkammer oder Gewerkschaft überprüfen“, rät Wieser. „Und zwar bevor man etwas unterschreibt“, ergänzt Kammerrat Christian Fußthaler. „Denn oft kommen die Leute erst im Nachhinein zu uns. Da ist es dann in den meisten Fällen schon zu spät“, weiß Fußthaler, der auch Betriebsratsvorsitzender bei der Firma ZKW in Wieselburg ist.

Sowohl auf betrieblicher Ebene als auch bei der Arbeiterkammer sind die meisten Beratungen im arbeits- und sozialrechtlichen Bereich zu den Themen Altersteilzeit, Schwerarbeiterpensionen, Mutterschutz und Karenzberatungen – wobei bei Letzterem auch die Information zum Thema Pflegekarenz immer mehr zunimmt, weiß Wieser. Erfreulich im Bezirk sei, dass, anders als in anderen Regionen Niederösterreichs, wieder mehr Betriebe Lehrlinge ausbilden. „Das ist eine Entwicklung in die richtige Richtung“, ist Wieser überzeugt.