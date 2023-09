Lunz am See: Jedes Werk hat eine Geschichte

Bis 26. Oktober sind die Regale im zweiten Stock des Amonhauses noch mit handgefertigten Unikaten aus unterschiedlichen Jahrzehnten rund um das Thema „Trachten und Trachtenpuppen“ gefüllt.

Ideengeber für die Ausstellung waren Trachtenpuppen, welche von begabten Schülerinnen der ehemaligen Fachschule in Gaming hergestellt wurden. „Die kleinen Trachtenpuppen von der Gaminger Fachschule haben uns inspiriert. Die Puppen wären im Müll verschwunden, aber wir waren so fasziniert davon, dass wir daraus eine Ausstellung gemacht haben“, verrät Ingeborg Robesser den Entstehungsprozess. Neben Festtrachten aus dem Erlauftal wurden die Puppen unter anderem auch in traditionelle Trachten aus dem Waldviertel oder dem Traisental gehüllt. „Als Vorlage dienten jene Trachtenkleider, die die Schülerinnen in Originalgröße für sich selbst nähten“, erklärt die Lunzerin Ingeborg Robesser, die interessierte Besucherinnen und Besucher jeden Mittwoch und Samstag von 10 bis 12 Uhr mit viel Wissen und Leidenschaft durch die einzigartige Ausstellung führt.

„Die Vielfältigkeit und Schönheit der Handarbeit begeistert mich. Ich bin immer wieder davon erstaunt, wie vielseitig dieses Handwerk ist. Jedes Land und jeder Ort hat seine ganz eigene Tracht. Man erkennt sogar schon Unterschiede zwischen der Purgstaller und Lunzer Tracht“, zeigt Ingeborg Robesser die Besonderheiten auf.

Ganz besondere Hingucker im Handarbeitsmuseum sind aktuell die farbenfrohen „Trachtenpuppen aus aller Welt“, welche in ihrer Kleidung die Kultur von zahlreichen verschiedenen Ländern widerspiegeln. „Der Mann meiner Kollegin Gudrun Malicky war Wissenschaftler und ist dadurch viel gereist. Seine Mutter hat diese Puppen gesammelt, und so hat er ihr von jedem bereisten Land eine Puppe mitgenommen“, erzählt Ingeborg Robesser die Geschichte der Trachtenpuppen. Die besonderen Andenken wurden in der Zeit zwischen 1970 und 2000 gesammelt und können nun im Lunzer Handarbeitsmuseum bestaunt werden. Ob Griechenland, Holland, Rumänien, Thailand, Türkei, Schottland, Bulgarien oder die Normandie, die Ausstellung lädt die Besucherinnen und Besucher auf eine Reise um die Welt ein.

Auch Seidentücher mit bestickten Details, funkelnde Goldhauben aus Wien und der Wachau sowie alte Trachtenblusen und Ledergürtel füllen den zweiten Stock des Lunzer Amonhauses. Handgefertigte Fest- und Alltagstrachten aus verschiedenen Teilen Österreichs machen die Handarbeitsausstellung komplett.

„Wir haben sehr viele schöne Exponate, die sich über die Zeit im Depot angesammelt haben. Zu jedem Handarbeitsthema haben wir einen gewissen Bekanntenkreis, wodurch wir immer wieder an faszinierende Stücke kommen, die uns als Leihgaben oder Schenkungen zur Verfügung gestellt werden. Dadurch können wir jedes Jahr eine neue Ausstellung machen“, zeigt sich Ingeborg Robesser erfreut. Auch für die Ausstellung im nächsten Jahr hat das Team des Handarbeitsmuseums schon etwas in Planung, denn „es gibt noch genug Themen zu bearbeiten“, blickt Ingeborg Robesser glücklich in die Zukunft und ergänzt: „Alte Techniken verschwinden in der heutigen Zeit immer mehr. Wir wollen dafür sorgen, dass Tradition und Handwerk erhalten bleiben.“

Man darf also gespannt sein, welches Handwerk bei der nächsten Ausstellung im Mittelpunkt stehen wird.