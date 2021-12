Erster Tag nach Lockdown im Bezirk Scheibbs: „Der Start war recht gut“

Montagnachmittag, Tag eins nach dem Lockdown. Haben die Kunden gewartet oder ihre Einkäufe bereits im Internet erledigt? „Wir sind zufrieden“, sagt Juwelier Christian Krawczikowski. „Unsere Kunden haben mit ihren Einkäufen gewartet. Wir haben erstens viele treue Stammkunden. Und zweitens ist Schmuck etwas, was man anschauen, angreifen und spüren will, bevor man es kauft.“ Am ersten Geschäftstag nach dem Lockdown habe es zwar Wartezeiten gegeben, doch: „Wir nehmen uns immer Zeit für gute Beratung. Das ist in unserer Branche das Um und Auf.“

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Über einen guten Start freute sich auch Anna Brandstätter, Geschäftsführerin von „Annas Spielewelt“ in Purgstall und Wieselburg. „Viele Kunden haben ja schon vor dem Lockdown eingekauft, auch jetzt ist viel los. Man muss zufrieden sein. Aber dass uns die Pandemie zusätzlich zu dem, was wir ohnehin durch die Internet-Giganten verlieren, viel gekostet hat, lässt sich nicht schönreden.“ Annas Spielewelt in Wieselburg ist übrigens auch am kommenden Sonntag geöffnet.