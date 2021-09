Es war der 31. August, als die Nachricht vom Insolvenzantrag über die Bauer EKZ GmbH in Wieselburg für viel Gesprächsstoff sorgte. Doch schon wenige Tage nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens konnten Masseverwalter Franz Hofbauer und Spar-Pressesprecher Hannes Glavanovits Entwarnung für den fast 2.000 m² großen Leitbetrieb im City Center Wieselburg geben.

Der Eurospar-Supermarkt im City Center Wieselburg wird am 29. und 30. September für die Übernahme geschlossen und eröffnet am 1. Oktober neu. Spar/Höfinger

"Die Zukunft des Eurospar in Wieselburg und der 36 Mitarbeiter ist gesichert. Der Eurospar wird weitergeführt. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Nachfolger, der als selbstständiger Einzelhändler den Eurospar weiterbetreibt", erklärte Glavanovits auf NÖN-Nachfrage Anfang September.

Moser setzt auf Regionalität

Nun hat man diesen Nachfolger gefunden. Gernot Moster aus Pöchlarn übernimmt den Eurospar und setzt auf die bekannten Stärken: ein freundliches Team und Regionalität. „Wir werden das große Sortiment an regionalen Artikel selbstverständlich weiterführen und sogar noch ausbauen. So findet man zukünftig auch die Produkte der Mostbaron-Familie Zarl in unseren Regalen. Uns ist die Partnerschaft mit regionalen Betrieben wichtig. Das schätzen auch die Wieselburgerinnen und Wieselburger sehr“, ist sich Spar-Kaufmann Gernot Moser sicher.

Diesen Mittwoch und Donnerstag für Übernahme geschlossen

Der Eurospar Wieselburg wird fast ohne Pause weitergeführt. Nur am kommenden Mittwoch und Donnerstag (29. und 30. September) bleibt der Markt für die Übernahme geschlossen. Ab Freitag, 1. Oktober, ist der Eurospar-Supermarkt im City Center Wieselburg dann wieder für alle Kunden da