Handwerkskunst 25 Jahre Webermarkt Lunz

Foto: Susi Stängl, SUSI

A m ersten August-Wochenende findet in Lunz am See traditionell der Webermarkt statt, heuer übrigens zum 25. Mal.

Dieses Jahr kommen 19 Handweber von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, in den Lunzer Saal, um ihre Textilien auszustellen. Gezeigt wird textile Handwerkskunst rund ums Weben, Spinnen, Filzen und Färben. Handgefertigte Unikate wie etwa Tischwäsche, Kissen, Schals und Schmuck werden präsentiert und verkauft. Der Eintritt an allen drei Veranstaltungstagen ist frei. Zwei neue Ausstellerinnen, beide aus Tirol, werden heuer das erste Mal beim Lunzer Webermarkt dabei sein. „Was ich am Weben liebe, ist das Spiel mit Fäden und Mustern, dabei der Kreativität freien Lauf lassen zu können und zugleich einem alten Handwerk wieder einen Stellenwert zu geben“, sagt Sonja Etlinger aus Zams. Regina Knoflach aus Igls ergänzt: „Mein Hauptaugenmerk liegt auf der praktischen Benutzbarkeit der Textilien im Alltag. Denn auch die Dinge des Alltags dürfen schön und angenehm sein und uns immer wieder erfreuen.“ Der Absolventenverband der LFS Unterleiten aus Hollenstein an der Ybbs gestaltet den Eingangsbereich mit textilen Dekorationen. Zwischen den Marktständen wird eine Begegnungszone eingerichtet. Dort können sich Weber, Spinner, Färber und Interessierte zum Fachsimpeln treffen. Spinnräder können zum gemeinsamen Tun mitgebracht werden. Am Webermarkt-Wochenende können die Besucher zusätzlich die Ausstellung im Handarbeitsmuseum im Amonhaus besuchen. Das diesjährige Ausstellungsthema lautet „Trachten und Trachtenpuppen“. Am Sonntag, 6. August, findet im Schulhof gleich neben dem Lunzer Saal der Krapfenkirtag von den Lunzer Bäuerinnen statt. Krapfen gibt es ab 10 Uhr, solange der Vorrat reicht. „Begegnungszone am Webermarkt“: Kevin Brown im Gespräch mit Frida Ritzinger. Foto: Lunzer Webermarkt