Stefan Hueber bei „Roulette“ dabei: „Wo ich koche, bleibt noch geheim“

Wenn Stefan Hueber von seinem nächsten Koch-Abenteuer am 4. Oktober spricht, merkt man, wie sehr ihm die Sache Spaß macht – vor allem auch die Umstände, unter denen das Koch-Event stattfindet. Denn beim „JRE Chef’s Roulette“, an dem der Bründler Wirt und Haubenkoch heuer zum zweiten Mal teilnimmt, übernimmt ein – vorher nicht genannter – Koch die Küche im Restaurant eines seiner Kollegen.

Sie alle sind Mitglieder der Vereinigung „Jeune Restaurateurs“. Unter dem Begriff haben sich europaweit führende junge Köche zusammengeschlossen, 40 Mitglieder hat JRE Österreich. „Es sind vom tiefsten Burgenland bis zum Kleinen Walsertal alles hervorragende Betriebe, die für spannende Gastronomie stehen“, sagt Stefan Hueber. „Da gibt es keinen Betrieb, der mich nicht interessieren würde.“

„Es ist kein gegenseitiger Tausch, sondern es wird untereinander ausgelost, wer in welche Küche geht. Es soll für alle eine Überraschung sein“, ist alles, was Hueber verrät. Für die Gäste gibt es ein Überraschungs-Menü mit allem Drum und Dran. „Das Chef’s Roulette war im vergangenen Jahr gut besucht. Die Leute lieben die Spannung, die damit verbunden ist. Es ist eben etwas Einmaliges und auch für mich eine der schönsten Veranstaltungen des Jahres“, sagt Hueber.

Was er im Restaurant seines Kollegen auf den Tisch bringen wird, hat er schon ausgetüftelt. „Wir sind schon am Planen, Koordinieren und Austauschen. Jeder Koch geht allein, ohne Personal. Da muss alles gut vorbereitet werden, damit am großen Abend alles glattgeht“, sagt Hueber. „Die Gäste können sich jedenfalls darauf verlassen, dass sie am 4. Oktober eine erstklassige kulinarische Überraschung erwartet.“