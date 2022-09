Hauptmann wird Vizepräsident, Andreas Nix Standortleiter Wieselburg

Werbung Schule & Beruf Messe Anzeige Ein Wochenende für deine Zukunft!

Der 58-jährige Deutsche Andreas Nix wird mit Ende September die Standortleitung der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg übernehmen. Foto: ZKW Group

Andreas Nix hat zuletzt als General Plant Manager den ZKW Standort in Dalian/China erfolgreich geführt. Nun kehrt er nach Europa zurück. Der erfahrene Manager hat in Frankfurt an der University of Applied Science Elektronik studiert und danach mehr als 31 Jahre Berufserfahrung bei namhaften Unternehmen in Europa und China in den Bereichen Vertrieb, Produktion, Qualität und Entwicklung gesammelt. Seit fünf Jahren ist er bei ZKW tätig. „Mein Ziel ist es, die erfolgreiche Entwicklung des Standorts Wieselburg weiterzuführen und abzusichern“, sagt Nix.

Der 45-jährige Purgstaller Stefan Hauptmann wird ZKW Group Vice President Program Management. Foto: ZKW Group

Der 45-jährige Purgstaller Stefan Hauptmann ist seit 1996 bei ZKW in diversen verantwortungsvollen Positionen tätig – darunter Head of Product Development, Director Engineering and Project Management sowie President ZKW USA. Seit Oktober 2018 verantwortete Hauptmann die Position des Vice President bzw. General Plant Manager der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg.

„Wir möchten uns bei Stefan Hauptmann und Andreas Nix für ihren Einsatz und Beitrag zum Erfolg des Unternehmens bedanken und wünschen ihnen viel Erfolg für ihre neuen Herausforderungen“, Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.

