Vortrag in Lunz: Die Welt im Wandel

Dürre und ständig neue Hitzerekorde: Die Gesellschaft ist täglich mit Folgen der aktuellen Klimaerwärmung konfrontiert. Trotzdem bleibt vieles unklar: Welche Prozesse laufen dabei genau ab und was bedeuten sie für die Menschen und die Umwelt? Nina Schönemann, Geschäftsführerin von Klimapartnerschaft.at, geht in ihrem Vortrag auf die Verhältnismäßigkeit der möglichen Maßnahmen ein. Kann man bedenkenlos in den Urlaub fliegen, wenn man dafür mit dem Rad in die Arbeit fährt? Ist Fleischkonsum tatsächlich so schlimm? Was kann jeder einzelne beitragen und wo setze man am besten an?

Nina Schönemann, Mitarbeiterin des Wildnisgebiets Dürrenstein-Lassingtal und Geschäftsführerin von Klimapartnerschaft.at spricht am Freitag, 10. November, über den Klimawandel. Foto: Theo Kust

Fliegende Fische, Ammoniten und Borstenwürmer bevölkerten zur Zeit der Trias das Meer des Reiflinger Beckens. Gesteine und Fossilien dieser Zeit sind Zeugen einer der größten Umweltkatastrophen der Erdgeschichte, der „Karnischen Krise“. Diese Phase des Klimawandels vor 230 Millionen Jahren führte zu einem gigantischen, weltweiten Massensterben in den Meeren des Erdmittelalters. Ein internationales Team um den Paläontologen Alexander Lukeneder des Naturhistorischen Museums in Wien erforscht diese weltweite Klimakrise, die auch im Raum von Lunz am See, Gaming und Göstling bis in die Steiermark bei Großreifling deutliche Spuren hinterlassen hat.

Alexander Lukeneder vom Naturhistorischen Museum in Wien spricht über das „Massensterben im Mostviertel vor 230 Millionen Jahren". Foto: NHMW

Freitag, 10. November, Haus der Wildnis, Lunz am See, Eintritt frei;