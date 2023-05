Wieselburger Unternehmen am Weg zur „Super-App“

„Wir von helloCash glauben daran, das man Gutes immer noch ein wenig besser machen kann. Mit dieser Überzeugung, aber noch mehr mit dem Vertrauen von über 45.000 Kunden haben wir es geschafft, Österreichs Nummer eins unter den Kassa-Anbietern zu sein“, freuen sich Laurenz Gröbner und Annamarie Zalasek.

2014 haben die beiden das Start-up-Unternehmen gegründet, mittlerweile gibt es auch noch eine Dritte im Bunde: Mit Gabriela Rolea aus Dürnstein wurde voriges Jahr eine Finanzexpertin als CFO ins Team nach Wieselburg geholt.

Vom Start-up zum Anbieter Nummer eins

Dort hat die Erfolgsgeschichte auch begonnen: „Gestartet haben wir mit einer Restplatzbörse für Friseurbetriebe mit dem Namen BookGoodLook. Auf der Plattform können Beautydienstleister Termine mit Rabatten anbieten und so weniger beliebte Plätze schnell einer neuen Zielgruppe online anbieten bzw. kurzfristige Absagen schnell füllen. Die Plattform konnte rasch viele neue Kunden gewinnen und ist auch bei Endkunden sehr beliebt“, erklärt Annamarie Zalasek.

Die Zielgruppe war dann 2015 mit der Einführung der Registrierkassenpflicht konfrontiert, „die für Unsicherheiten und Ängste sorgte“, so die Prokuristin. Es gab zu dieser Zeit viele Anbieter auf dem Markt, die meisten hatten ein sehr kompliziertes System, das noch dazu sehr teuer war.

„Nach einer ausführlichen Recherche haben wir uns entschieden, ein einfaches und kostengünstiges Produkt anbieten zu wollen, mit einer Programmierung in unserem Haus, mit unserem Entwicklerteam. So wurde das Programm helloCash geboren“, erinnert sich Zalasek.

Vorerst haben sie es nur ihren Beautydienstleistern angeboten, „die einfache Handhabung und der unschlagbare Preis haben das Produkt aber rasch verbreitet. Medien haben über helloCash berichtet und unsere Kunden teilten das tolle Angebot mit anderen Unternehmern“, so Zalasek. Innerhalb eines Jahres avancierte das Unternehmen zum Marktführer in Österreich im Bereich Online-Registrierkassen.

Stark verwurzelt: „Wir bleiben in Österreich“

Kurz danach folgte der Export ins Ausland – nach Deutschland und Tschechien.

Derzeit ist helloCash als einziger Registrierkassenanbieter in sieben europäischen Ländern aktiv, innerhalb weniger Jahre konnten europaweit Kunden gewonnen werden. Und Geschäftsführer Laurenz Gröbner ergänzt: „helloCash ist heute auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Tschechisch und Polnisch verfügbar und entspricht jeweils den länderspezifischen Kassen-Gesetzen.“

Dabei ist kein Tag wie der andere: „Manchmal ist es auch ziemlich herausfordernd, technische Innovationen mit geltendem Recht zu verbinden. Und natürlich sind wir hier in Österreich stark verwurzelt. Hier begann alles. Unsere Firmenzentrale liegt hier und wir sind und bleiben ein österreichisches Unternehmen“, spricht Laurenz Gröbner klare Worte.

Was die Nummer eins unterscheidet

Ziel war es von Anfang an, klein- und mittelständischen Unternehmen eine effiziente Kassenführung zu ermöglichen. Die sollte auch kostengünstig sein und so gibt es die Einstiegs-, Medium- und Premiumkassa, je nach Unternehmensbedürfnissen: „Ein Spagat, den wir gut geschafft haben. Da unsere Kassa über den Browser sowie für Apple und Android als App zur Verfügung steht, können wir fast jedem Unternehmen eine Kassa zur Verfügung stellen. Und das sogar auch speziell auf Branchen ausgerichtet wie Frisöre oder Gastronomen“, so der Geschäftsführer.

Außerdem benötigt in Österreich jede Kassa eine Signatur, die von helloCash eingerichtet wird – dem Kunden so viel wie möglich an unnötiger Arbeit abnehmen, lautet die Devise.

Von der Vision zu neuer Funktionalität

Im Jänner 2023 wurde nun die digitale Speisekarte implementiert: „Die digitale Speisekarte kann mittels QR-Code gescannt, eingesehen und für Bestellungen genutzt werden“, stellt Annamarie Zalasek das neue Tool vor. Der QR-Code könne auf Tischen, Websites oder anderen Medien genutzt werden. Es erleichtere den Unternehmensalltag eines Gastronomen, „da er der Personalnot entgegenwirkt und die Umsätze durch mehr Bestellungen erhöht. Der Gast bekommt einen schnelleren Service und kann selbst Bestellungen und Menü einsehen.“

Diese neue Funktionalität sei sehr beliebt und gemeinsam mit der Registrierkassa der richtige Weg zur „Super-App für Unternehmer“. Eine Super-App, die viele hilfreiche Tools anbietet zur Erleichterung des Unternehmeralltags und Erhöhung des eigenen Umsatzes, ist man bei helloCash überzeugt.

