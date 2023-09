Gut zu wissen, wo das Essen herkommt

Bis zu 600 Essen werden täglich im Betriebsrestaurant des Autozulieferer-Riesen ZKW in Wieselburg ausgekocht. Am Herd steht hier Karl Peter Köberl. Der ehemalige Haubenkoch vom Hotel Schachner in Maria Taferl verwöhnt die Mitarbeiter bereits seit 24 Jahren mit gesunden, ausgewogenen Gerichten in der Mittagspause. Hier kann man der neuen Kennzeichnungspflicht nur Positives abgewinnen. „Die Kunden sollten wissen, wo die Produkte herkommen“, meint der Unternehmenssprecher Andreas Wimmer. Mittels Infoblätter und der internen Mitarbeiterapp werden die Mitarbeiter diesbezüglich informiert.

Generell werden in der ZKW-Küche nur qualitativ hochwertige Produkte von regionalen Anbietern und Zulieferern angeboten, wird betont. „Daran wird sich auch nichts ändern“, meint Wimmer, der sich auch eine Ausdehnung der Kennzeichnungspflicht auf Produkte wie Obst und Gemüse durchaus vorstellen kann. „Das wäre sicher interessant. Auf der anderen Seite entscheidet, gerade in Zeiten der Teuerung, leider meist der Preis, zu welcher Variante der Lebensmittel die Leute greifen“, betont der Koch.

Rocken die Küche im Landeslinikum Scheibbs (von links). Melanie Gugler, Elfriede Grabner-Berger, Andrea Greul, Theresia Zehethofer, Gerald Stelzeneder, Jacqueline Schaufler, Küchenchef Gerhard Zehetner und Manuela Höbling. Foto: Landesklinikum Scheibbs

Schauplatzwechsel in die Großküche des Landesklinikums Scheibbs. Hier sorgt Küchenchef Gerhard Zehetner und sein Team für die tägliche Verpflegung der Patienten, Mitarbeiter und Besucher. Seine Meinung zu den neuen Richtlinien „Ich finde es sehr wichtig, dass der Konsument über die Herkunft der Lebensmittel informiert wird. Ich würde mir wünschen, dass die Kennzeichnungspflicht auch für die Gastronomie und Hotellerie ausgeweitet wird.“

In der Cafeteria des Landesklinikum wird bereits seit einigen Jahren freiwillig und tagesaktuell angegeben, woher die Hauptzutat des Tagesmenüs herkommt. Dass die Produkte wie Fleisch, Wurst, Eier und Wild, sofern verfügbar, von regionalen Betrieben aus der Umgebung kommen, ist hier selbstverständlich. Im Rahmen der Herkunftskennzeichnung werden nun auch Eier und Milchprodukte ausgewiesen. „Dazu erhalten wir von unserer Zentrale in regelmäßigen Abständen die Auswertung über die Herkunft unserer eingekauften Lebensmittel. Wir erwarten keine häufigen Änderungen, weil wir bereits zu 100 Prozent in Österreich einkaufen, außer der griechische Feta und italienische Mozzarella kommen aus der EU“, erklärt Zehetner.

Eine Ausweitung der Pflicht auf mehr Lebensmittel wünscht sich man sich auch über die Bezirksgrenzen hinaus. Im SeneGura Sozialzentrum Pöchlarn (Bezirk Melk) würde man das durchaus gegrüßen, immerhin „sind wir der Meinung, dass Transparenz in so einem wichtigen Bereich im Vordergrund stehen soll“, schildert der Leiter der Gastronomie der SeneCura Gastro Services GmbH, Anton Gruber. Dass auch Obst und Gemüse verpflichtend gekennzeichnet werden müssen, würde er begrüßen. Dass die Herkunftsbezeichnung aber bereits bei Fisch, Fleisch und Milch gefordert ist, ist für Gruber besonders erfreulich: „Selbstverständlich werden auch die Küchen die Pflicht in allen unseren Betrieben umsetzen – der Umstellungsprozess ist bereits abgeschlossen und alle Küchenleitungen sind dementsprechend geschult und unterwiesen“, weiß er. Auch im SeneCura brauche es keine Umstellung im Bereich der Lieferanten. Regionalität und Qualität sei im Generellen oberstes Prinzip.