„Die Eier kommen vom Repper aus Wolfpassing“

Im Bezirk Melk kochte die Volksseele bei einigen Bauernbundfunktionären in der Vorwoche über. Der Grund: Im Bezirk Melk wurden bei der ÖVP-Ostereierverteilaktion - so wie in manch anderen Regionen in Niederösterreich auch - blau-gelbe Ostereier aus türkischer Käfighaltung verteilt. Die kamen von der Landespartei, der dieser Fauxpas „hochnotpeinlich“ ist (www.NÖN.at).

Die Erlauftaler NÖN fragte daher bei der Bezirks-ÖVP nach, woher sie die Eier für die Verteilaktion bezieht. „Wir kaufen unsere rund 1.500 Ostereier, die wir für die Ostereierverteilaktion an etliche unserer Ortsgruppen und Funktionäre ausgeben, seit vielen Jahren schon immer bei der Familie Repper in Wolfpassing. Da wissen wir, dass alles passt und beste Qualität geliefert wird“, erklärt ÖVP-Bezirksparteiobmann Anton Erber. Die Familie Repper führt ihren Betrieb „Repper's Erlauftaleier“ in Thorwarting.

Und auch bei all jenen Ortsgruppen, die sich ihre Ostereier für Verteilaktionen besorgen, geht Erber davon aus, „dass diese nur Eier von einem lokalen Bauern nehmen. Also ich kann wirklich ausschließen, dass im Scheibbser Bezirk irgendwelche türkischen Eier verteilt wurden“, sagt Erber.

Weg von der Weltreise im Supermarktregal

Bauernbunddirektor Paul Nemecek aus Wieselburg appelliert: "Kauft bitte saisonales, heimisches Obst und Gemüse!" Foto: NÖ Bauernbund

Der Eierskandal zeige aber, wie wichtig durchgängige und unmissverständliche Herkunftskennzeichnung sei, unterstreicht auch Bauernbunddirektor Paul Nemecek. Der kritisiert gerade auch die „Weltreise im Supermarktregal“. Spargel aus Peru, Pfirsiche und Trauben aus Südafrika, Heidelbeeren aus Marokko und Peru, Brombeeren aus Mexiko. „Diese Importe sind ein Schlag ins Gesicht der heimischen Bäuerinnen und Bauern, die sich 365 Tage im Jahr für unsere Versorgungssicherheit zu höchsten Standards einsetzen“, kritisiert Nemecek und hofft auch auf einen Schulterschluss der Konsumenten. „Ich kann nur hoffen, dass die Konsumenten beim Einkauf zu saisonalem, heimischem Obst und Gemüse greifen“, betont Nemecek.

Der NÖ Bauernbund hat dafür auch heuer wieder seinen Saisonkalender im Angebot. Der kann über die Seite www.niederoesterreichs-bauern.at runtergeladen und ausgedruckt werden.

