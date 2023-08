Herzlich willkommen Purgstall lädt zum „City-Walk“ für Neubürger

Laden herzlich zum Ortsspaziergang für Neubürger am Mittwoch, 30. August, in Purgstall ein: Eisenstraße-Projektleiterin Margit Fuchsluger, Bürgermeister Harald Riemer und Vizebürgermeister Erik Hofreiter (von links). Foto: www.eisenstrasse.info

Z u einem Ortsspaziergang in informativer Runde lädt die Marktgemeinde Purgstall gemeinsam mit der Initiative „Get the Most“ am Mittwoch, 30. August, um 18 Uhr.

Der Termin richtet sich an alle Zugezogenen und Interessierten, die sich austauschen und die Gemeinde samt ihrer Infrastruktur besser kennen lernen wollen. Beim gemeinsamen Gehen steht der Austausch rund um die Themen Wohnen, Kinderbetreuung und Wirtschaft im Vordergrund. Nach dem gemeinsamen Rundgang wird es einen gemütlichen Abschluss in der Gastronomie geben. „Wir wollen uns aktiv um unsere neuen Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde kümmern und verstehen, was für ein gutes Ankommen relevant ist. Purgstall soll sich damit weiter zu einem offenen, inspirierenden Ort entwickeln“, freut sich Bürgermeister Harald Riemer auf die Veranstaltung. Willkommensservices ausbauen, junge Menschen beim Ankommen in der Region unterstützen und ein starkes Netzwerk anbieten: Diesen Aufgaben stellt sich die Initiative „Get the Most“ im Rahmen des LEADER-Projektes „Talente für die Region“ des Vereins Eisenstraße Niederösterreich. Auch auf der Website www.get-the-most.at und mittels der Services im „MOST Welcome Center“ können sich Interessierte Informationen zur Region und zu den Gemeinden holen sowie Beratung in Anspruch nehmen.