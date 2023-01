Sternsinger waren im Bezirk Scheibbs unterwegs

Vollbild

In St. Anton/Jeßnitz verkündeten insgesamt 19 Ministranten die frohe Botschaft. Eine Randegger Sternsingergruppe mit P. Thomas Neernakunnel, Verena Buchinger-Heigl, Zoe Prüller, Julia Harreither und Bianca Teufel. Eine der zwölf Randegger Sternsingergruppen mit Laura und Lisa Marie Scholler, Leonie Teufel und Luisa Steinkellner. Auch Sara Gruber, Larissa und Jonas Mock sowie Anna Heindl brachten in der Pfarre Randegg den weihnachtlichen Segensgruß in die Häuser. 80 Kinder, 24 Erwachsene und 23 Begleiter gingen an vier Tagen in der Pfarre Purgstall Sternsingen, das waren insgesamt 35 mehr als im Vorjahr. Petra Gruber, Angela Hofmarcher, Elisabeth Distelberger und Rosi Wald (von links) zogen als Königinnen durch Schauboden. In Gaming konnten wieder fast alle Gebiete abgedeckt werden. Es waren sowohl Kinder- als auch Erwachsenengruppen unterwegs. Das vorläufige Ergebnis lautet 4.290,33 Euro. Die Lunzer Pfarr- und Dreikönigskirche mit dem die Dreikönigsgruppe zeigenden Hauptaltar war der passende Rahmen für die durch Pfarrer Norbert Hahn gehaltene Messe zu Ehren der Heiligen Drei Könige. An dieser Messe, die vom Kirchenchor musikalisch begleitet wurde, haben auch die 44 Sternsinger und ihre Begleiter sowie Betreuer teilgenommen und so gemeinsam den Abschluss der erfolgreichen Sternsingeraktion gefeiert. Heuer konnte dabei die stolze Summe von 7.072 Euro für Hilfsprojekte gesammelt werden. In Puchenstuben zogen Lena, Mario, Collin, Magdalena, Pia, Emely, Helene und Anna als Sternsinger von Haus zu Haus. 25 Sternsinger in sieben Gruppen waren in Reinsberg unterwegs, um den Segen Gottes in alle Häuser der Pfarrgemeinde zu bringen. Auch in der Pfarre Gresten waren die Sternsinger – wie hier Gloria Unterberger, Laura Scharner, Amelie Hudler und Alina Zellhofer in Begleitung von Hannes Unterberger (von links) – unterwegs. Die Sternsinger waren in Lackenhof unter der Leitung von Lukas Teufel (links) unterwegs. Anika Leichtfried, Chiara Antal und Johanna Wilsch brachten den Segen Gottes zu Barbara Spandl. Ein weites Gebiet hatten die Sternsinger der Pfarre Lassing abzudecken. Theresia Schrefel, Sarah Paumann und Lena Paumann kamen dafür bis aufs Hochkar. Eine von über 35 Sternsingergruppen der Pfarre Purgstall. Ramona Teufl, Lena Beham, Magdalena Aigner und Katrin Erber mit Begleiterin Elfriede Höhlmüller (von links) waren in Feichsen unterwegs. Auch dem Autohaus Pruckner in Scheibbs statteten die Sternsinger einen Besuch ab, von links: Johanna Kraml, Sophie Auer, Laura Nikl-Zinner und Amelie Mayer. In Scheibbs erzielten die Sternsinger heuer ein neues Rekordergebnis mit über 18.865 Euro, von links: Sophie Golaszewski, Ines Bogenreiter und Katie Small. Kaplan Alexander Fischer begleitete Annalena Muthentaler, Viktoria Schnabl und Franziska Kraml bei ihrer Tour durch Scheibbs. Bei der Dreikönigs-Dankesmesse in Steinakirchen In der Pfarre St. Georgen/Leys sammelten die Sternsinger, die allesamt Jungschar-Gruppe stellte, am 3. Jänner 4.351,18 Euro für den guten Zweck. In der Pfarre St. Georgen/Leys sammelten die Sternsinger, die allesamt Jungschar-Gruppe stellte, am 3. Jänner 4.351,18 Euro für den guten Zweck. In der Pfarre St. Georgen/Leys sammelten die Sternsinger, die allesamt Jungschar-Gruppe stellte, am 3. Jänner 4.351,18 Euro für den guten Zweck. Sternsinger aus der Pfarre Jois im Burgenland besuchten auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner aus Gresten in ihrem Wiener Büro. Im Pfarrgebiet Steinakirchen (Gemeinden Wang, Steinakirchen und Wolfpassing) waren 27 Sternsingergruppen unterwegs und sammelten insgesamt 18.529 Euro – um 700 Euro mehr als 2022. Im Bild eine Gruppe in Wang mit Begleiter Bernhard Tiefenbacher sowie Roman und Simon Tiefenbacher, Felix Scholler und Emma Babinger. Pfarrer Daniel Kostrzycki, Pastoralassistent Lukas Kaminsky und Pfarrsekretärin Ingrid Gartner mit einer Wieselburger Sternsingergruppe. Insgesamt sammelten die über 100 Sternsinger über 22.700 Euro in drei Tagen. Auch Monsignore Franz Dammerer statteten die Wieselburger Sternsinger einen Besuch ab In Wieselburg war auch heuer wieder eine Erwachsenen-Sternsingergruppe unterwegs. Mit dabei niemand geringerer als Pfarrer Daniel Kostrzycki, Musikvereinsobmann Martin Gartner und Evelyne Bregovec (von rechts) – im Bild mit den beiden Friseurinnen Karina Müller (links) und Johanna Kaufmann vom Salon Hairricht‘n. In St. Anton/Jeßnitz verkündeten insgesamt 19 Ministranten die frohe Botschaft.

