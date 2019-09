Herbstfest des Genusses in Scheibbs .

Perfektes Wetter hatten die Veranstalter des Scheibbser Herbstfestes, hiabstla, der Stadtmarketingverein scheibbs.IM.PULS mit Obmann Walter Windpassinger an der Spitze und das Kultur- und Gästeservice der Stadtgemeinde Scheibbs unter der Leitung von Bernhard Hofecker, „bestellt“ – und so stand einem abwechslungsreichen, lustigen, musikalischen, aber vor allem auch genüsslichen Samstag in der Bezirkshauptstadt nichts im Wege.

Das kulinarische Angebot war nämlich umfangreich wie wahrscheinlich noch nie zuvor, und die vielen Gäste ließen es sich bei den Standeln, auf Heurigenbänken und Stehtischen denn auch fürstlich schmecken.

Dazwischen boten die Geschäfte viele Schnäppchen zum Verkauf an, und auch für Kinder standen allerlei Vergnügungen bereit.

Auf den Straßen und Plätzen, aber auch in den teils wunderschönen Innenhöfen der Altstadt wurde musiziert, am Abend verlegte sich das Fest dann langsam zu den beiden Musik-Bühnen an der Erlauf und beim Corner-Modetreff. Ein rundum gelungener hiabstla!