hiesige&dosige: Tolles Line-up lockte 2.700 Besucher in die Halle3

Zwei Abende lang war die Halle3 am Wieselburger Messegelände Schauplatz für die unterschiedlichsten Musikrichtungen aus aller Welt. Das Festival hiesige&dosige stetzte seine mehr als 20-jährige Erfolgsgeschichte am Wochenende fort. „Die Bands waren alle Spitze und die Stimmung einfach nur toll. Bis um zwei Uhr nachts wurde an beiden Tagen getanzt und gefeiert“, zieht Rainer Graf, Obmann des Kulturvereins „halle2“ Bilanz.

Besonders erfolgreich war auch das große Intersse an den Workshops, die im Rahmen des Festivals für Kinder und Jugendliche angeboten wurden. Hannah Scherrer und Juana Gjeci leiteten den 1,5-tägigen Workshop für 27 Kids & Teens. Gudrun Vösenhuber organisierte den Swing Dance Solo Workshop unter der Leitung von Nelly Matevosyan für rund 40 Teilnehmer. „Beide Workshops waren der volle Erfolg“, freut sich Gudrun Vösenhuber. Die Kinder hatten am Samstagabend ihren großen Auftritt und eröffneten das Programm in der der Halle3.

Mehr Fotos vom Festival unter https://www.noen.at/erlauftal/weltmusik-festival-hiesigedosige-fulminater-start-379601915

Hannah Scherrer, Gudrun Vösenhuber, Nelly Matevosyan und Juana Gjeci waren für die Workshops für die Kinder und Jugendlichen verantwortlich. Foto: Olivier Hollender

Die Teenies vom Swing Dance Workshop sorgten am Samstagabend für das perfekte Warm-up. Foto: Olivier Hollender