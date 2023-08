„Wir brauchen keine Stars – unser Festival lebt von der Stimmung“

„Unser Festival lebt nicht von großen Superstars, sondern von der Atmosphäre und der Stimmung. Die Leute können sich bei uns seit über 20 Jahren darauf verlassen, dass wir richtig gute musikalische Qualität rund um den Globus nach Wieselburg bringen. Für uns ist daher gerade in Zeiten wie diesen wichtig, dass die Musik als gemeinsame Klammer für Respekt, Toleranz und Lebensfreude steht. Das wollen wir vermitteln“, schildert Hubert Seiringer, Obmann-Stellvertreter vom Wieselburger Kulturverein halle2 und seit Beginn des Festivals im Jahr 2000 Hauptorganisator von „hiesige&dosige“.

Auch heuer kommen die Künstler, die auf der Bühne im Schlosspark auftreten werden, aus den verschiedensten Ländern. Von Österreich und Deutschland über England, Israel bis hin zur Ukraine oder Kuba. Besondere Highlights will Hubert Seiringer da gar nicht herausgreifen, denn das Festival vereint auch die unterschiedlichsten Musikstile und -richtungen miteinander. Und Musikgeschmäcker seien eben verschieden – auch das sei ein Merkmal von „hiesige&dosige“. Seine persönlichen Highlights sind aber die britische Sängerin Izo FitzRoy – „eine Stimme wie Amy Winehouse“ – am Freitag und die ukrainische Folkband „Yagody“ am Samstag. „Diese Band besteht aus vier Schauspielerinnen, die mit ihren Liedern die Kultur der Ukraine, aber auch aller benachbarten Staaten näherbringen“, weiß Seiringer.

Fünf Foodtrucks, Cocktail-Bar & freier Eintritt

Auch kulinarisch präsentiert halle2 wieder einen bunten Streifzug. „Heuer haben wir erstmals fünf verschiedene Foodtrucks bei uns, die täglich ab 18 Uhr für lukullische Highlights sorgen werden. Dazu gibt es natürlich auch unsere Bars inklusive der halle2-Cocktail-Bar, die unsere Jungen führen. Generell freut es mich zu sehen, dass die nächste Generation auch bei uns immer mehr das Heft in die Hand nimmt“, sagt Seiringer.

Ob das Festival im Schlosspark oder in der Halle 3 des Wieselburger Messegeländes über die Bühne gehen wird, darüber fällt am Mittwoch die Entscheidung. „Wir müssen so früh entscheiden, weil wir mit dem Bühnenaufbau und sämtlichen Rund-herum-Arbeiten beginnen müssen. Aber wir sind ja in der glücklichen Lage, dass beide Locations bestens für das Festival geeignet sind“, sagt Seiringer.

Ebenfalls ein Spezifikum des Festivals: Einen Festival-Pass oder Ähnliches gibt es bei „hiesige&dosige“ nicht. Der Eintritt sind freiwillige Spenden. „Wir wollen allen diese Festival-Stimmung ermöglichen“, gibt Seiringer ein Credo des Vereins preis.

Swing Dance Solo Workshop

Übrigens: Alle Tanzbegeisterten können zur Einstimmung auf den zweiten Abend von „hiesige&dosige“ mit Tanz-Crack Nelly verschiedene Swing-Dance-Schritte und -Moves, beispielsweise Solo Charleston, Shim Sham, Solo Blues, Kicks und Basic Steps, erlernen. Dabei legt sie den Fokus auf feine Bewegungen und groovige Rhythmen, vermittelt Freude an der Bewegung und unterschiedliche Schritte zum Mittanzen. Weil Solo Dance auf dem Programm steht, brauchen Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Partnerin/keinen Partner. Nelly ist Mitglied der IG HOP und leitet Lindy-Hop- & Jazz-Dance-Workshops in Wien.

Das Line-up

Freitag, 4. August:

19 Uhr – Baba Yaga (Österreich/Israel)

20.15 Uhr – Izo FitzRoy (England)

22 Uhr – Quarter to Africa (Israel)

24 Uhr – Matho & Vienna Dancehall Orchestra (Österreich)

‍Samstag, 5. August:

17.45 Uhr – Auftritt Tanz Workshop für Kids & Teens

18 Uhr – Solo Swing Dance Workshop für alle mit Nelly

19 Uhr – Belle Fin (Österreich)

20.15 Uhr – Yagody (Ukraine)

22 Uhr – Mayito Rivera & Sons of Cuba (Kuba)

24 Uhr – Botticelli Baby (Deutschland)

