Sehr geehrter Herr Nationalratsabgeordnerter, 3. Nationalratspräsident und Obmann der FPÖ Ing. Hofer,

Ich wende mich heute (als 20. von 20 österreichischen Spitzenpolitier*innen) an Sie mit einer Bitte: Bitte, tragen Sie dazu bei dass die geflüchteten Kinder, Frauen und Männer, die derzeit auf den griechischen Inseln in Lagern gefangen gehalten werden, aus Ihrem Elend befreit werden!

Es ist so kurz vor Weihnachten und diese Menschen (vor allem im Camp Kara Tepe auf Lesbos, aber auch auf anderen griechischen Inseln sowie vor der Grenze zu Kroatien in Bosnien) frieren, sie haben nicht genug Nahrung zur Verfügung, nicht ausreichend Hygienemöglichkeiten, keine gute Gesundheitsversorgung und außerdem gehen die Kinder seit vielen Wochen und Monaten nicht mehr in die Schule. Es handelt sich hier um ein schweres Menschenrechtsverbrechen, das vom griechischen Staat, der sich gemeinsam mit Österreich in der europäischen Union befindet, begangen wird. Sowohl in Österreich als auch in Griechenland gilt nach wie vor die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die es verbietet, Menschen auf EU-Gebiet menschenunwürdig und grausam zu behandeln (misshandeln). Dieses Grundrecht wird hier und heute zu tiefst verletzt. Was für eine Schande!

Ich weiß, dass Ihre Partei und wahrscheinlich auch Sie als Person in der Vergangenheit an einer Demontage der EMRK gearbeitet haben, vielleicht auch um das Quälen von geflüchteten Menschen zu legitimieren? Ihre Partei hat leider in den letzten 20 Jahren sehr viel zur Entmenschlichung von Flüchtlingen und zur Unbarmherzigkeit mit deren Schicksalen (die oft unsagbar schrecklich sind!!) beigetragen. Ich hoffe, dass sich das wieder ändert und dass aus der FPÖ eine Partei wird, die sowohl die Menschenrechte als auch die Unantastbarkeit der Würde aller Menschen, die auf diesem Planeten leben, anerkennt. Denn jeder Mensch ist gleich an Rechten und Würde geboren, und damit ist wirklich JEDE/R gemeint. Nicht nur wir, die zufällig an einem sicheren Ort und in einem demokratischen, auf den Prinzipien des Rechtsstaates aufgebauten Landes sowie einer Union, die diese Werte ebenfalls in seinen Verträgen verankert hat, geboren sind. Viele Menschen haben diese „Gnade der Geburt“ nicht. Und genau für diese Menschen, die Ärmsten der Armen, setze ich mich zusammen mit vielen tausenden Mitstreiter*innen ein. Gerade wir in Österreich müssen aus der Geschichte lernen und die Entwertung von menschlichem Leben unbedingt für immer sein lassen. „Nie wieder“ hat nur dann eine Bedeutung, wenn unsere Gehirne frei von diskriminierenden und entwertenden Gedanken und unsere Taten voller Menschenliebe sind. Dafür braucht es viel Selbstreflexion und Mut.

Apropos Mut/ Courage: Die Bewegung „courage.jetzt“ hat in Österreich über 3.000 sichere Plätze ausgemacht, die auf der "Landkarte der Menschlichkeit“ sichtbar werden. Es gibt bereits viele Menschen auf Lesbos, die Asyl bekommen haben und die Österreich sehr leicht und sofort aufnehmen kann. Jetzt kommt von Ihrer Seite wahrscheinlich der Einwand, wie gefährlich diese Leute seien und dass die eine andere Kultur, Religion und was weiß ich was hätten und daher überhaupt nicht zu uns passen. Ich sage Ihnen: Mensch ist Mensch. Menschen in Not muss geholfen werden - ansonsten bedeutet das unterlassene Hilfeleistung. Und wie man in den Wald hineinruft, so kommt es wieder heraus. Ich kann außerdem bei über 2.500 Kindern, die derzeit ihr Dasein in diesen Höllenorten fristen müssen nur eines feststellen: Kinder sind immer unschuldig, sie gilt es zu schützen und an einem sicheren Ort in Frieden aufwachsen zu lassen. Das ist auch in der Kinderrechtskonvention verankert, die Österreich unterschrieben hat. Aber auch die Mütter mit Ihren Babys, die jungen Männer und die Familienväter müssen unbedingt sofort von Kara Tepe und den anderen Lagern evakuiert werden.

Sehr geehrter Herr Hofer,

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit der Hoffnung auf ein Weihnachtswunder!

Mit menschenwürdigen Grüßen,

Eva Hottenroth

PS: mein Adventkalender ist öffentlich und auch Ihre Antwort wird öffentlich online und als Publikation öffentlich zugänglich sein.