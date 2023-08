Lions-Club Wieselburg: Eine schöne Ferienwoche für Kinder

Genau da setzt die Hilfe des Lions-Clubs Wieselburg seit 2011 an. Seit über zehn Jahren unterstützt der Lions-Club Wieselburg viele Jugendliche, eine unbeschwerte Ferienwoche mit Aktivitäten wie Sport, Erlebnis, Erholung, Spiel, Schwimmen, Reiten und auf alle Fälle viel Spaß zu ermöglichen. Auch heuer unterstützten die Wieselburger Löwen wieder vier Kinder aus dem Scheibbser Bezirk.

Sami und Jonas hatten eine schöne Ferienwoche in einem Camp am idyllischen See in Klaffer bei Hochficht in der unberührten Schönheit des Böhmerwaldes. Laraverbrachte diese Woche im Erlebniscamp Obertraun mitten im Naturschutzgebiet und Natalie genoss ihre Ferien am Pferdebauernhof in Weyer.