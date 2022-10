Wieselburgerin: "Uganda ist meine zweite Heimat"

Am 5. Dezember 2012 bestiegen Elsa und Josef Schagerl aus Wieselburg erstmals das Flugzeug nach Uganda und starteten damit ihr Hilfsprojekt. Seit damals ist Elsa Schagerl bereits rund 30 Mal nach Uganda geflogen. Ihr Mann hat sie dabei sieben Mal begleitet. Im Jänner wollen die beiden wieder gemeinsam rüberfliegen und „mitten im tiefen Busch“ Hilfe leisten.

„Uganda ist für mich zu meiner zweiten Heimat geworden. Wir helfen vor allem Kindern, die ohne uns keine Chance auf ein halbwegs normales Leben hätten. Wir haben in den vergangenen Jahren auch dank großzügiger Unterstützung vieler privater Spender und von Firmen schon einiges bewerkstelligen können. Doch wir sind noch lange nicht am Ende und haben weitere Visionen“, schilderte Elsa Schagerl bei dem mit der 10-Jahres-Feier verbundenen Vortrag am Freitagabend im Gasthaus Plank. Die Wieselburger Tanzlmusi sorgte dabei für die musikalische Unterhaltung.

Mit dabei war dieses Mal auch Maria Dancilla, selbst Waisenkind aus Uganda und mittlerweile Leiterin der Unique High School des District Ruirizi und wichtige Mitarbeiterin vom Verein vor Ort. „Für mich sind Elsa und Sepp meine neuen Eltern. Ich möchte diese Unterstützung, die ich erfahren habe, einfach in meiner Heimat an die Kinder weitergeben und ihnen die Chance auf Bildung ermöglichen“, sagt Maria Dancilla, die gemeinsam mit Elsa Schagerl in der Vorwoche auch Wieselburger Schulklassen besucht und über das Projekt informiert hatte. Aktuell unterstützt der Verein mehr als 500 Kindern mit Schulgeld.

Apropos Visionen: Neben dem Ausbau der Unique High School sowie der beiden vom Verein unterstützten Volksschulen will Elsa Schagerl auch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung weiter verbessern.

Alle Infos & Spendenkonto:

www.brueckenachuganda.at

Konto „Brücke nach Uganda“

IBAN: AT83 3293 9000 0006 0145

