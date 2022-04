Hilfsprojekt Yoga4Ukraine: Bewegung für guten Zweck in Wieselburg

Lesezeit: 2 Min RE Red. Erlauftal

Die Yoga-Trainerinnen: Organisatorin Petra Ebenhöh, Ulli Handl, Eva Roschmann und Birgit Schuster (von links). Foto: yogawirkt.at

S ich selber und anderen Gutes tun! Das ist der Aufruf von vier Yogatrainern zu einem Schnupper-Yoga-Vormittag in der Messe Wieselburg. Von Familien–Yoga über Hormon-Yoga bis zu sportlichen Varianten können viele Stile ausprobiert werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alle Einnahmen dieses karitativen Projektes fließen in die Ukraine-Hilfe von Nachbar in Not.