Soziale Alltagsbegleitung im Mostviertel

Derzeit sind rund 420 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Kundinnen und Kunden im Mostviertel im Einsatz. Die „Hilfe und Pflege daheim“-Teams unterstützen Familien in alltäglichen und herausfordernden Situationen. Das Angebot wird dabei individuell mit den Kunden oder deren Angehörigen festgelegt.

Entlastung für Angehörige

Soziale Alltagsbegleiterinnen und soziale Alltagsbegleiter leisten Kunden im häuslichen Umfeld Gesellschaft und entlasten pflegende Angehörige in mehrstündigen Einsätzen. Die Mitarbeiter begleiten bei Spaziergängen, erledigen gemeinsam mit der Kundin/dem Kunden Besorgungen oder motivieren zu kleinen gemeinsam geplanten Unternehmungen im Alltag. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Angebots sind der Bezug von Pflegegeld sowie der Hauptwohnsitz in der Region, in der das Hilfswerk Niederösterreich die soziale Alltagsbegleitung anbietet.

Kontakt: 05/9249 oder pflegeentwicklung.support@noe.hilfswerk.at.

