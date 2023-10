Ötscherland-Express: Letzte Saisonfahrt ins Ungewisse

Am vergangenen Sonntag rollte der Ötscherland-Express das letzte Mal in dieser Saison über die Gleise von Kienberg nach Lunz am See. „Wir sind mit der abgelaufenen Saison sehr zufrieden und hatten volle und übervolle Züge“, informiert Albert Malli, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Lokalbahnen. Knapp 3.000 Fahrgäste wurden gezählt. „Dabei hatten wir heuer eine verkürzte Saison, weil wir dringende Streckenerhaltungsarbeiten vor Saisonbeginn durchführen mussten. Der heiße Sommer und die Waldbrandverordnung erlaubten nicht, dass wir heuer Dampfzüge führen konnten, die sonst noch mehr Fahrgäste anlocken“, erklärt Malli.

Doch ob es für die Musemsbahn als touristische Attraktion auch noch in der kommenden Saison freie Fahrt geben wird, ist mehr als fraglich. Zumal die NÖLB selbst den Bahnhof in Lunz am See an einen privaten Investor verkauft hat. Dieser Deal ging bereits vor einigen Monaten über die Bühne. Der Käufer, der öffentlich (noch) nicht genannt werden möchte, will das historische Gebäude auf jeden Fall erhalten, wie er der NÖN in einem Telefonat erklärte.

Beim Verkauf des Bahnhofs müsse man aber genauer hinsehen. Malli betont: „Es wurde nämlich nicht der Bahnhof selbst verkauft, sondern das Aufnahme- und ein Nebengebäude. Auch andere Betreiber wie die NÖVOG oder die ÖBB trennen sich von vielen Bahnhofsgebäuden und wickeln trotzdem den Betrieb einwandfrei ab. Der „Club 598“ besitzt weiterhin das Heizhaus mit den Nebengebäuden. Wir haben vertraglich abgesichert, dass unsere Fahrgäste die Toilettenanlagen im Bahnhof nutzen können.“

Die NÖLB hat das Bahnhofsgebäude in Lunz am See an einen privaten Investor verkauft. Foto: Claudia Christ

Fakt ist jedoch, dass die Gemeinde Gaming und in der Vorwoche auch Lunz am See eine Kündigung des Gesellschaftsvertrags mit der NÖLB – NÖLokalbahnen AnlagenverwaltungsgesmbH im Gemeinderat beschlossen und einstimmige Grundsatzbeschlüsse gefasst haben, aus der Nostalgiebahnstrecke einen Radweg zu machen.

„Offiziell wurden wir darüber noch nicht in Kenntnis gesetzt“, meint Malli. Das wäre für eine Museumsbahn und jeden Eisenbahnfreud in Österreich ein bedrohliches Szenario. „Dabei haben wir die aufrechte Zusage des Landes, dass die Strecke mit Fördermitteln des Landes saniert wird und sind dazu in laufenden Gesprächen.“ Dazu wurde extra ein Regionalprojekt geründet und im Mai dieses Jahres eine Teilstrecke zur Probe saniert. Für eine Generalsanierung der gesamten Bahnstrecke sind 1,5 Mio Euro nötig.

Pedititon zur Erhaltung der Bergstrecke gestartet

Die knapp 600 Vereinsmitglieder der NÖLB sind auf jeden Fall bereit, für das historische Kutlurgut zu kämpfen. „Gemeindepolitiker, die auf der Bahnstrecke einen Radweg bauen wollen, müssen sich darauf einstellen, dass wir im Sinne unserer Mitglieder und Statuten für den Erhalt der Strecke kämpfen werden. Die „Bergstrecke Ybbstalbahn“ ist das letzte und schönste Teilstück der Ybbstalbahn, das erhalten geblieben ist“, mahnt Malli vor zu vorschnellen Entscheidungen und zeigt sich kämpferisch. „Unser ehrenamtliches Team wird sich nicht demoralisieren lassen. Wir dampfen weiter.“ Auch in der Region hat sich prompt Widerstand formiert. Inzwischen wurde eine Pedition zur Erhaltung der Bergstrecke gestartet.