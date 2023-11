Das „Spitelhaus zu Gresten“

Blättert man in der 1933 erschienenen Geschichte des Marktes Gresten von Otto Graf Seefried, erfährt man, dass der letzte „katholische“ Herrschaftsbesitzer Christoph II. von Zinzendorfs (1491-1535) in seinem Testament verfügte, dieses als „Spitelhaus zu Gresten“ armen Leuten zu widmen. Diese uralte Zinzendorf-Widmung diente zur Führung eines Spitals, welches aus den Ortsbürgern einen „Spitelmeister“ wählte. Nachfolger war Sohn Stefan von Zinzendorf, der erste „lutherische“ Grundherr (1535-1550), dem später Bruder Freiherr Hans Friedrich I. von Zinzendorf (1587-1601) folgte. In seinem letzten Willen verfügte er kurz vor seinem Ableben, dass „das Spital (Altersheim) ein Grundstück der Kirche zu St. Nicola von Gresten verkauft werden sollte“.

Erst einer seiner Nachfolger Reichsgraf Hans Adam von Zinzendorf (1641-1663) vermachte, dass das Geld aus dem Grundstücksverkauf treulich anzulegen sei, um „zur Unterhaltung der armen Leut und Konservierung des Spitales“ beizutragen.

Ungeachtet solcher Widmung war das Spital 1783 „sehr schlecht fundiert und auch recht miserabel im Bau“. Die zwölf im Spital untergebrachten Leute – sechs aus dem Bauernstand von der Herrschaft nominiert und sechs vom Marktrat vorgeschlagen – konnten nicht mehr von den Zinsen des Spitalvermögens ernährt werden.

Mit dem Kauf des alten Gebäudes durch das Gastwirtepaar Renate und Peter Kummer wurde 2015 aus dem ehemaligen Spital ein wunderschönes neues Gästehaus mit fünf Doppelzimmern. Ein alter vorhandener Rest des gekürzten „Rüstbaumes“ wurde bei dem Umbau nicht zum Abfallholz geschmissen, sondern blieb als stiller Zeitzeuge für Interessierte erhalten.