Kirche in Lackenhof wird renoviert

Die Heilige Ostermesse am Ostersonntag wird die letzte für längere Zeit in der Pfarrkirche Lackenhof sein. Denn das historische Gebäude wird generalsaniert. „Die Arbeiten werden bis Ende des Jahres andauern“, hofft Pfarrgemeinderatsmitglied Richard Teufel darauf, dass es zügig vorangeht, und das Weihnachtsfest in der neu erstrahlten Kirche gefeiert werden kann. Ein ambitioniertes Ziel, für das auch jede Menge an Eigenleistung vom Pfarrgemeinderat notwendig ist.

Neben dem Austausch der gesamten Elektrotechnik wird der Altarbereich neu gestaltet, Fußboden und Sitzbänke generalsaniert. Die Orgel wird abgebaut und erhält ebenso wie die Gemälde eine Rundumerneuerung. Arbeiten, die auch ihren Preis haben. Und so kostet die Innenrenovierung der Kirche rund 400.000 Euro. „Ein Drittel davon muss die Pfarre aufbringen“, meint Teufel und kündigt eine Haussammlung in der Gemeinde an. „Spenden sind natürlich jederzeit willkommen, denn noch haben wir die erforderliche Summe nicht beisammen.“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden