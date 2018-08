Abba Show in Lunz am See .

Mama Mia, Waterloo, Super Trouper, Dancing Queen oder Gimme Gimme – die großen Abba-Hits waren am Freitagabend im Lunzer Saal angesagt. Die Abba Show Band Dolce Vita aus Stockerau gastierte auf Einladung der Lunzer Wirtschaft in Lunz am See. Ein Benefizkonzert, dessen Reinerlös der Lebenshilfe Rogatsboden zu Gute kommt. Und auch wenn das ursprünglich für die Seebühne geplante Konzert in die Turnhalle verlegt musste, tat dies der tollen Stimmung keinen Abbruch.