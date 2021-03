Die Erlauftaler NÖN ruft zur Fotoaktion auf: Diese steht ganz im Zeichen des Osterfestes. Wir alle sehnen den Frühling und das Osterfest herbei. Zeigt uns eure schönste selbst gebastelte Osterdekoration, egal ob Osterhase, Ei oder Zeichnung, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Schießt ein Foto von euch mit dem Kunstwerk und schickt es an redaktion.erlauftal@noen.at. Bitte auf alle Fälle Namen der Person(en) am Foto sowie Wohnort dazuschreiben. Mit der Einsendung stimmt ihr zu, dass die Fotos auf allen NÖN-Plattformen sowie in der Printausgabe veröffentlicht werden können.