Die Ötscherlifte und Hochkar Bergbahnen rüsten sich für den geplanten Saisonstart am kommenden Wochenende. „Die Ötscherlifte und die Hochkar Bergbahnen gemeinsam mit der Schröcksnadel-Gruppe, die Erlebnisarena St. Corona am Wechsel, die Erlebnisalm Mönichkirchen und die Annaberger Lifte mit der Zipline Annaberg können den Betrieb wieder aufnehmen. Das wäre nicht nur für die Bergbahnen, sondern für all diese Regionen von enormer wirtschaftlicher Bedeutung“, betont Tourismuslandesrat Jochen Danninger. Ein Tipp: Die Fahrtickets sind auch kontaktlos online erhältlich.