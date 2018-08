In völlig informellem und überaus gemütlichem Rahmen kam es am vergangenen Donnerstag in Reinsberg bei der Jausenstation Hochschlag der Familie Daurer zu einem besonderen Treffen, das LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel-Geschäftsführer Leopold Grubhofer initiiert hatten.

Der neue St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz, in der Bischofskonferenz für Wirtschaft, Landwirtschaft, Umwelt und Sport zuständig, traf sich mit Vertretern der Raiffeisenbanken Mittleres Mostviertel und Amstetten sowie des Bauernbundes und der Politik.

Anlass dazu waren die beiden runden Geburtstage (jeweils der 50er) der beiden Obmänner Leopold Gruber-Doberer (Mittleres Mostviertel) und Hans Luger (Amstetten). Dass das Treffen just am Vorabend von Stephan Pernkopfs 46. Geburtstag stattfand, war Zufall, veranlasste aber Bauernbunddirektorin Klaudia Tanner und ihren Stellvertreter Paul Nemecek, einen Geschenkskorb mehr zum Treffen mitzunehmen.

Ebenfalls in Hochschlag mit dabei waren unter anderem die Nationalratsabgeordneten Georg Strasser und Alois Rosenberger, die Bezirkshauptleute Johann Seper und Norbert Haselsteiner, die Bürgermeister Franz Faschingleitner und Stefan Schuster sowie die geistlichen Würdenträger Pfarrer Franz Sinhuber, Pfarrer Thomas Neernakunnel und Diakon Robert Plank.

Pfarrer Sinhuber zeigte dabei seine Vorliebe für den Gesang und stimmte mit den Anwesenden ein Segenslied für die Jubilare und den Bischof sowie „Wahre Freundschaft“ an. Für musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgten aber auch die Weinzierler Jagdhornbläser unter Hornmeister Erich Ziegelwanger. Das Hauptaugenmerk der Gäste an diesem Abend war aber auf die Spezialität des Hauses Hochschlag gerichtet. So genoss man in geselliger Runde den ofenfrischen Schweinsbraten von Maria Daurer.