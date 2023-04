Mehrere Feuerwehren im Bezirk Scheibbs im Hochwassereinsatz

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage und vor allem der vergangenen Nacht haben zu einigen lokalen Überflutungen geführt. Vor allem die Kleine Erlauf ist an manchen Stellen wie etwa bei der Messe Wieselburg bereits über die Ufer getreten. Einige Autos mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt waren und sind sechs Feuerwehren von Gresten bis Wieselburg seit gestern im Hochwassereinsatz. Auch einige Straßensperren mussten eingerichtet werden.

Aktuell ist der Pegelstand der Kleinen Erlauf aber schon wieder im Sinken. Dieser hatte etwa in Wang um 4 Uhr früh mit einem Wasserstand von 450 Zentimeter seinen bisherigen Höchststand erreicht. Aktuell um 8.15 Uhr hält man bei 362 Zentimeter. In Wieselburg steigt der Pegelstand der Kleinen Erlauf derzeit noch leicht und hatte um 8.15 Uhr mit 396 Zentimetern seinen bisherigen Höchststand. Bei Normalwasser liegen die Pegelstände in Wang bei 170 und in Wieselburg bei 150 Zentimetern.

Hochholzer: „Größte Welle ist überschritten“

Das bestätigt auch Bezirkskommandant-Stellvertreter Alois Hochholzer im NÖN-Telefonat: „Die größte Welle dürfte überschritten sein. Die anhaltenden Niederschläge sind laut Prognose nicht mehr so stark wie gestern Abend und heute Nacht. Größere Schäden hat das Hochwasser dieses Mal nicht angerichtet. Unsere Einsatzkräfte sind aber noch mit einigen Auspump- und Reinigungsmaßnahmen beschäftigt“, erklärt Hochholzer.

Am meisten betroffen war dieses Mal das Kleine Erlauftal. Vor allem der Schliefaubach brachte laut Hochholzer enorm viel Wasser. Aber „der Alarmplan und das Zusammenspiel der Feuerwehren mit den Gemeinden hat hervorragend funktionert. Die in den letzten Jahren durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen vor allem entlang der Kleinen Erlauf haben sich bewährt“, zieht Hochholzer eine erste zufriedene Bilanz.

