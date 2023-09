Gefährdungspotenzial durch Wildbäche wurde erfasst

Von den 18 Gemeinden im Bezirk Scheibbs sind 14 von Wildbachgefahren betroffen und mit einem ministeriell genehmigten Gefahrenzonenplan ausgestattet. Nun stand die ministerielle Überprüfung dieser Pläne in den Gemeinden Puchenstuben und St. Anton auf dem Programm.

Notwendig wurden diese Revisionen, da die alten Gefahrenzonenpläne der Wildbäche aus den Jahren 1988 und 1989 nicht mehr dem Stand der neuesten Technik entsprachen. Durch die fortgeschrittene Bautätigkeit in den Gemeindegebieten wurden seit damals außerdem mehr Bereiche planungsrelevant.

Sowohl Puchenstuben als auch St. Anton an der Jeßnitz sind ausgeprägte Wildbachgemeinden. In Puchenstuben finden sich insgesamt zehn Wildbäche, darunter der umfangreiche Oberlauf des Nattersbaches und die Zubringer zur Erlauf, insbesondere der Trefflingbach. In St. Anton durchziehen 27 Wildbäche nahezu das gesamte Gemeindegebiet.

Unterstützt von modernster Simulationstechnologie und aktuellen Hochwasserwerten ermittelte Planverfasser Siegfried Pöll von der Gebietsbauleitung der Wildbachverbauung die neuen Gefahrenbereiche.

Die aktualisierten Gefahrenzonenpläne stellen somit ein flächenhaftes Gutachten mit Prognosecharakter über die Gefährdung durch Wildbäche, Lawinen und Erosion dar, wodurch die Pläne als Basis für die Planung der Schutzmaßnahmen in den Gemeinden gelten.

Wie wichtig die richtige Einschätzung der Hochwassergefährdung ist, betonen Puchenstubens Vizebürgermeister Andreas Rasch, Bürgermeisterin Waltraud Stöckl aus St. Anton und Sektionsleiter Christian Amberger. Weiters sind sie sich einig, dass den Gemeinden mit den Gefahrenzonenplänen ein wichtiges Instrument für die Bauplanung, das Sicherheitswesen und die örtliche Raumplanung zur Verfügung steht.

Im Bezirk Scheibbs betreut die Wildbachverbauung insgesamt 204 Wildbacheinzugsgebiete und 53 Lawinengebiete und hat bis dato rund 2.000 Schutzbauwerke gegen Wildbäche, Steinschläge und Rutschungen errichtet. In den letzten 10 Jahren wurden somit rund 13 Millionen Euro in den Schutz vor Naturgefahren investiert.