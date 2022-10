Wieselburg: Schutz vor dem „Fluch des Wassers“

24. Juni 2009. Wieselburg wird von einem 100-jährigen Hochwasser heimgesucht. Zahlreiche Wohnhäuser und Gewerbebetriebe in der Grestner Straße und in Bodensdorf werden überflutet. Das Freigelände der Messe wird wenige Tage vor der Eröffnung der InterAgrar-Messe vom Hochwasser heimgesucht. Die Kleine und Große Erlauf zeigen sich von ihrer wildesten Seite.

„Wasser ist Fluch und Segen zugleich“, betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf am vergangenen Mittwoch bei der Feierstunde zur Eröffnung des Hochwasserschutzes an der Kleinen und Großen Erlauf für die beiden Wieselburger Gemeinden in Bodensdorf. 9,15 Millionen Euro haben Bund und Land (je 39,5 Prozent beziehungsweise 3,61 Millionen Euro) und die Stadt- sowie Landgemeinde (14,7 beziehungsweise 6,3 Prozent/1,35 udn 0,58 Milloinen Euro) investiert. Seit2018 wurde gebaut. Corona, die Teuerungswelle am Baustoffsektor und einige unvorhergesehene aber notwendig Maßnahmen haben dazu geführt, dass die ursprünglichen Projektkosten um knapp 30 Prozent überschritten wurden. „Wenn man damit die Schäden bei Großereignissen verhindern kann, hat sich diese Investition wieder relativ schnell amortisiert“, weiß Projektleiter Markus Oismüller von der Abteilung Wasserbau des Landes NÖ.

3.700 Laufmeter Hochwasserschutzmauern und Dämme

„Insgesamt wurden rund 3.700 Laufmeter Hochwassserschutzmauern und Dämme errichtet. Dazu kommen mobile Elemente und einzelne Objektschutzmaßnahmen sowie eine Aufweitung der Hochwasserretensionsräume an der Kleinen Erlauf und zwei neue Pumpwerke zur Hinterlandentwässerung“, erläutert Thomas Ungar vom Planungsbüro Schuster, das sowohl die Projektierung als auch die Bauaufsicht bei dem Projekt inne hatte. Durch diese Maßnahmen werden mehr als 100 Wohnobjekte und rund 15 Gewerbebetriebe vor einem 100-jährigen Hochwasser der Kleinen und Großen Erlauf geschützt.

„2009 zeigte sich das Wasser in Wieselburg von seiner negativen Seite. Seit 2002 haben wir in Niederösterreich über 700 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt. Aber wir müssen uns trotzdem klar sein, dass es einen 100-prozentigen Schutz nicht gibt. Das haben auch die Starkregenereignisse der vergangenen beiden Jahre gezeigt. Trotz Hochwasserschutz sind Eigenverantwortung und Aufmerksamkeit weiter gefragt“, betont Pernkopf und versicherte den Gemeinden, dass das Land auch bei der Problematik der Hangwässer ein offenes Ohr haben werde. Allerdings seien hier nicht nur bauliche sondern auch viele Begleitmaßnahmen nötig.

Freudentag für Wieselburger Gemeinden und Anrainer

Ein Freudentag war die Eröffnung für die Vertreter der beiden Wieselburger Gemeinden sowie die Anrainer. „Der Hochwasserschutz war seit 2009 eine wesentliche Herausforderung für unsere beiden Gemeinden. Wir sind irrsinnig froh, dass wir dieses Projekt jetzt abschließen können“, freut sich Landbürgermeister Karl Gerstl. Sein Kollege von der Stadt Josef Leitner bedankt sich bei allen Mitwirkenden für die hochwertige und profunde Arbeit und freut sich schon auf 2023. Da sollen sich Kleine und Große Erlauf wieder von ihrer schönen Seite zeigen, „wenn wir das Zwieselprojekt am Volksfestplatz eins fortsetzen, viele Bäume pflanzen werden und die Erlauf so zu einem echten Naherholungsgebiet machen.“

