Scheibbs: Trotz aller Krisen sorgen Bauern für volle Regale

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach der Betriebsbesichtigung – die Familie Aigner hat gerade einen modernen Milchkuhstall errichtet – starteten interessante Diskussionen rund um die aktuellen Herausforderungen der heimischen Landwirtschaft. Neben der Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln waren die Teuerung und die aktuelle Situation auf den Märkten zentrales Thema. „Die steigenden Kosten für Betriebsmittel wie Energie, Futter- und Düngemittel lasten spürbar auf den Schultern der Scheibbser Bäuerinnen und Bauern. Mit dem Versorgungssicherungs-Paket stehen deshalb bis Jahresende 110 Millionen Euro für Österreichs Bauernfamilien zur Verfügung. Darüber hinaus sind die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung eine dringend notwendige Unterstützung für unsere Familienbetriebe. Wir dürfen nicht vergessen: Trotz aller Krisen sorgen unsere Bäuerinnen und Bauern weiterhin für volle Regale im Supermarkt“, betonte Georg Strasser.

„Die steigenden Kosten für Betriebsmittel wie Energie, Futter- und Düngemittel lasten spürbar auf den Schultern der Scheibbser Bäuerinnen und Bauern"

Auch der Scheibbser Bezirksbauernkammerobmann Franz Rafetzeder zeigt sich überzeugt, dass trotz aller Probleme und dem spürbaren neuen Preisdenken der Konsumenten beim täglichen Lebensmitteleinkauf, der Wert des Bauernstandes auch künftig hochgehalten werde. „Die Konsumenten schätzen unsere Arbeit. Und selbst wenn die Entwicklung der Märkte aktuell keine einfache ist, so muss es doch unser Ziel bleiben, für unsere Produkte gute Preise zu erzielen und so überlebensfähig zu bleiben. Und das haben wir in etlichen Bereichen aktuell“, sagt Rafetzeder.

Die oft aufgeworfene reine Forderung nach mehr (Ausgleichs-)Geld vom Staat ist für ihn der falsche Lösungsansatz. „Denn da stellt sich dann auch immer die Frage, welche Leistungen wir für gewisse Sachen erbringen müssen. Bestes Beispiel dafür sind die neue ÖPUL-Fördermaßnahmen. Hier gibt es für die Landwirte einiges zu holen, allerdings müssen sie dann auch etliche Auflagen erfüllen“, sagt Rafetzeder.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.