Goldenes Komturkreuz für Anton Erber

Anton Erber ist seit 1998 Abgeordneter im NÖ Landtag. Damit ist der 55-jährige ÖVP-Politiker aus Purgstall gemeinsam mit Gottfried Waldhäusl (FPÖ) der am längsten dienende aktive Landtagsabgeordnete. Am Dienstag erhielt er für sein Engagement und seinen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger des Landes jetzt gemeinsam mit 15 weiteren amtierenden und ehemaligen Landtagsabgeordneten eine Ehrung aus den Händen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Anton Erber hat sich in den vergangenen Jahren als Kämpfer für die Anliegen unserer Bevölkerung hervorgetan. Sein Einsatz für Bildung, Kultur und vor allem soziale Projekte hat das Leben vieler Menschen in unserem Land nachhaltig verbessert. Wir sind stolz darauf, solche engagierten Persönlichkeiten in unserem Landtag zu haben“, betonte Mikl-Leitner in ihrer Laudatio im Landtagssaal.

Die Verleihung des goldenen Komturkreuzes an Anton Erber markiert „einen Höhepunkt in meiner politischen Karriere“ und spiegelt auch die Wertschätzung für sein anhaltendes Engagement für die Verbesserung des Lebensstandards und die Förderung von sozialen Themen in Niederösterreich und der Region wider.