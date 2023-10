Tankstellen-Kunden: „Es gibt kaum Alternativen zum Auto“

Lokalaugenschein an einem sonnigen Vormittag an einer Tankstelle in Purgstall: Es herrscht Hochbetrieb, viele Autobesitzer erledigen neben dem Tanken noch eine Autowäsche und einen kleinen Einkauf. Mit dem Putzschwamm neben seinem Auto steht auch Martin Reisenbichler aus Scheibbs. „Ich gehöre zu den Glücklichen, die ihren Arbeitsplatz ganz in der Nähe des Wohnorts haben. Ich fahre mit dem Fahrrad zu meiner Arbeit im Krankenhaus und kann die Parkplätze den Kollegen überlassen, die von weiter her kommen.“

Nur bei extremen Wetterbedingungen lasse er sich von seiner Frau zur Arbeit bringen: „Wir haben nur ein Familienauto, und das braucht meine Frau.“ Über ein E-Auto habe er zwar schon nachgedacht, „aber die Reichweiten überzeugen mich derzeit noch nicht.“ Fahrtendienste mit E-Autos wie Emil in Purgstall und Emilia in Scheibbs findet Reisenbichler eine hervorragende Idee: „Besonders für Menschen, die nicht mehr mobil sind und vielleicht auch Hilfe brauchen, ideal.“

Franz Wieser aus Purgstall: „Man muss nicht überall hin mit dem Auto fahren." Foto: Karin Katona

Franz Wieser ist ehrenamtlicher Fahrer beim Ortstaxi Emil in Purgstall. „Emil boomt unglaublich, wir fahren hauptsächlich ältere Personen zu Ärzten, Therapien, in die Apotheke, zum Einkaufen. Es fahren aber auch immer mehr Schüler. Für alle diese Kurzstrecken-Fahrten ist ein E-Auto ideal, weil es nicht die Umwelt durch Abgase belastet“, weiß der Purgstaller.

Privat versucht Wieser, das Autofahren einzuschränken. „Man sollte schon schauen, ob man überall hin mit dem Auto fahren muss. Ein bisschen Verzicht tut jedem gut. Und man kann auch spritsparender fahren, das weiß im Prinzip jeder Autofahrer. Ein privates E-Auto ist für ihn im Moment noch keine Option: „Die Preise sind noch abschreckend, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das noch ändern wird.“

Alena Richterova aus Lackenhof: „Ich ärgere mich über die hohen Spritpreise, aber ich bin auf das Auto angewiesen. Foto: Karin Katona

Alena Richterova aus Lackenhof hat gerade einen Termin zum Reifenwechsel ausgemacht. Sie ärgert sich über die hohen Spritpreise, sieht aber trotzdem keine Möglichkeit, auf ihr Auto zu verzichten: „Dorthin, wo wir wohnen, fährt kein Bus. Und auch ein Ortstaxi haben wir nicht. Geschäftlich wäre das sowieso unmöglich, denn man muss immer flexibel sein. Aber es wird immer teurer. Wenn es so weiter geht, werden wir eben woanders sparen müssen.“

Zumindest in der Freizeit versuche sie gemeinsam mit ihrem Mann, auf das Auto zu verzichten: „Wenn wir Zeit haben, bin ich mit dem E-Bike unterwegs, und er mit dem Fahrrad. Es ist schön, die Region einmal so zu erleben.“

Clemens Raffainer, Oliver Pretschu und Jürgen Aster: „Sprit ist teuer, aber wir fahren trotzdem, auch in der Freizeit." Foto: Karin Katona

Clemens Raffainer, Oliver Pretschu und Jürgen Aster gönnen sich vor der Weiterfahrt auf der Tankstelle noch schnell ein Getränk. „Die hohen Spritpreise muss man leider hinnehmen. Beruflich kommt man ohne Auto nicht aus“, sagt Raffainer. Fahrgemeinschaften seien meistens schwierig zu organisieren. Auch die Öffis sieht keiner der drei jungen Männer als mögliche Alternative.

„Wo ich wohne, bleibt drei Mal pro Tag der Bus stehen. Für die Fahrt in die Arbeit schlicht unmöglich und in der Freizeit sowieso. Und ein Taxi kostet auf dem Land ein Vermögen“, sagt Aster. Heute haben sie ausnahmsweise eine Fahrgemeinschaft gebildet: „Einer von uns holt sein Auto aus der Werkstatt, den haben wir hergebracht. Jetzt fährt jeder mit seinem Auto wieder heim.“