Rotes Kreuz im Bezirk Scheibbs: Kein Potenzial zum Spritsparen

Das Rote Kreuz legt mit 25 Einsatzfahrzeugen rund 1,3 Millionen Kilometer im Jahr zurück, das sind etwa 26.000 Sanitäts- und Rettungseinsätze. In Zeiten der hohen Spritpreise eine zusätzliche Herausforderung. Niederösterreichweit benötigt das Rote Kreuz rund 300.000 Liter Diesel pro Monat.

Eine Menge und ein Kostenfaktor, das kein Einsparungspotenzial bietet, wie man beim Roten Kreuz betont: „Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehen bleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind.“

Eine Umstellung auf elektrisch betriebene Fahrzeuge sei im Rettungsdienst nicht so einfach. „Es gibt dazu aktuell noch keine Verfügbarkeiten bei den Fahrzeugen, in anderen Leistungsbereichen wurden Erprobungen durchgeführt. Wir sind dazu auch im regen Austausch mit anderen Landesverbänden“, heißt es. Natürlich gebe es generelle Überlegungen in diese Richtung, allerdings müsse das Rote Kreuz auch beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben.