Nicht nur beklagen, sondern dagegen auch aktiv etwas tun

Gebäude, Straßenbau, Industrie: Kein anderes europäisches Land verbraucht täglich so viel fruchtbaren Boden wie wir es hierzulande tun. 11,3 Hektar Fläche versiegelt und verbaut Österreich jeden Tag. Das ist eine Fläche von 80 Quadratmetern, die jede Minute in Bau- und Verkehrsflächen umgewandelt wird.

Die massive Beanspruchung der Böden spiegelt sich auch in Österreichs Supermarkt-Dichte wider. Pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner stehen 60 Supermärkte zur Verfügung. Damit ist Österreich Spitzenreiter in Europa. Auch das Straßennetz ist hierzulande besonders dicht: Ganze 15 Meter Straße sind es pro Kopf in Österreich, die versiegelt werden und somit dauerhaft nicht mehr für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

„Wir müssen da allerdings auch relativieren. Weil während Deutschland etwa bei Einfamilienhäusern in die Berechnung nur die wirklich verbaute Grundstücksfläche in diese Berechnung miteinbezieht, sprich ohne Gartenfläche, wird in Österreich immer das gesamte Grundstück zur Berechnung herangezogen. Das verfälscht das Ergebnis natürlich. Bisher konnte mir aber keiner erklären, warum das so ist“, erklärt der Scheibbser Bürgermeister und ÖVP-Gemeindebund-Bezirksobmann Franz Aigner im NÖN-Gespräch. Dennoch sieht auch er – gerade auch als Landwirt – die Gefahr der zu hohen Bodenversiegelung. „Wir werden künftig vermehrt Augenmerk darauf legen müssen, neue Bodenversiegelung zu vermeiden, wo es möglich ist“, betont Aigner.

Drainagepflaster und Retentionsmaßnahmen

In Scheibbs hat man etwa bei der Neugestaltung des Scheibbsbach- und Meierhofweges darauf geachtet, Teilbereiche und Parkflächen als Sickerflächen auszugestalten. „Wir haben dort Drainagepflaster verlegt, anstatt alles zu asphaltieren. Damit können die Oberflächenwässer versickern“, weiß Bauamtsleiter Dietmar Nestelberger. Im Bereich Teichweg und Bertha-Kupelwieser-Weg haben die Errichter der Neubauten Auflagen erhalten, gewisse Retentionsmaßnahmen für Oberflächenwässer zu schaffen. „Das geht von Gründächern bis hin zur Errichtung von Regenwasserzisternen und hat vor allem bei Starkregen den Effekt, dass die Kanalsysteme nicht überlastet werden“, weiß Bürgermeister Franz Aigner. Es gibt in Scheibbs auch schon erste Überlegungen, Rückhaltesysteme wie etwa Regenwasserzisternen zu fördern, wenn man sie auch im Haushalt nutzt.

Vorbildgemeinde Wieselburg: Öko-Straße, Öko-Parkplatz & Stadtwald

In der Stadtgemeinde Wieselburg gibt es so eine Förderung bei der Errichtung von Systemen zum Speichern von Regenwasser bereits. Generell gilt die Stadtgemeinde Wieselburg als e5-Gemeinde auch als Vorreiter am Sektor der Entsiegelungsmaßnahmen – und das, obwohl in Wieselburg in den vergangnen Jahren sehr viele Bauprojekte aus dem Boden gestampft wurden. „Es gibt bei den neu freigegebenen Bauparzellen etwa am Brunnenfeld die Auflage, dass mindestens 40 Prozent der Gesamtfläche nicht verbaut werden dürfen und auch Gründächer am Hauptgebäude errichtet werden müssen, da diese auch das Regenwasser zurückhalten und auch für das Kleinklima besser sind – das gilt auch für großvolumige Bauten“, erklärt Bauamtsleiter Thomas Lichtenschopf.

Auch die neue Straße am Brunnenfeld soll als Öko-Straße ausgeführt werden, bei der die Regenwässer seitlich in einen Sickerstreifen abgeleitet werden und das Wasser von dort dann wieder zum Gießen der künftigen Bepflanzung entlang der Straße verwendet werden soll. Ähnliches gilt für die Neubaugasse, wo bei der für 2024 geplanten Neugestaltung Bereiche des Asphalts entfernt und als Sicker- oder Flächen für Pflanzen vorgesehen sind. „Hier sind wir erst am Beginn der genauen Planung, die im Herbst abgeschlossen werden soll“, weiß Lichtenschopf. Ebenfalls ein Projekt für den Herbst ist die Baumpflanzung entlang der Getreidestraße.

Die bisher größten Entsiegelungsprojekte in Wieselburg waren allerdings der Öko-Parkplatz und der Stadtwald – beides 2020 beziehungsweise 2021 verwirklicht. Beim 4.000 m² großen Öko-Parkplatz direkt neben dem Bahnhof Wieselburg hat man auf Asphaltflächen fast zur Gänze verzichtet. Im Gegenteil, alte asphaltierte und verbaute Flächen abgetragen und stattdessen die Oberflächen sickerfähig gestaltet. Dazu hat man auch den Untergrund entsprechend mit einer Struktur versehen, sodass die dort stehenden Bäume genug Wasser über die Wurzeln aufnehmen können.

Und auch der 5.800 m² große neu angelegte Stadtwald ist quasi ein Entsiegelungsprojekt. Das war zuerst Fläche für das Schienenradeln, dann als Lagerfläche genutzt und sollte ursprünglich eigentlich mit einem großvolumigen Wohnbau verbaut werden. Dem hat der Gemeinderat dann einen Riegel vorgeschoben. „Wir haben als Stadt das Areal gekauft und mit dem Stadtwald eine grüne Lunge mit über 100 Bäumen, 150 Sträuchern und 230 Stauden mitten in Wieselburg geschaffen“, schildert Bürgermeister Josef Leitner stolz. Übrigens, für diese vorbildlichen Natur- und Umweltschutzprojekte hat Wieselburg heuer auch den Hans-Czettel-Preis verliehen bekommen.