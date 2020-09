Um 8 Uhr morgens verließ ein Ehepaar am Montag dieser Woche sein Wohnhaus in Scheibbs. Als die Frau gegen 11 Uhr zurückkam, traute sie ihren Augen nicht. Unbekannte Täter waren am helllichten Vormittag über die Balkontür in das Haus eingedrungen, hatten alles durchwühlt und eine höhere Summe an Bargeld sowie mehrere Wertgegenstände gestohlen.

Der Hausbesitzer hat 5.000 Euro Ergreiferprämie ausgesetzt. Sachdienliche Hinweise an die PI Scheibbs, 059133-3150.