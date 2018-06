Glück im Spiel, Köstliches auf dem Teller: Eisenstraße-Wirt Peter Jagersberger aus Hollenstein an der Ybbs verwandelt gemeinsam mit Gattin Marion den idyllischen Gasthof am Königsberg am Freitag, 13. Juli, in ein Casino.

„Alles dreht sich“ lautet das Motto des Sommerkulinariums beim Eisenstraße-Wirt in Kooperation mit Casinos Austria. Die Gäste können am Roulette-Tisch Platz nehmen und ein viergängiges Menü genießen. „Wir empfangen die Gäste ab 18 Uhr und greifen auch in der Küche das Motto ‚Alles dreht sich‘ auf. In unseren Speisen werden immer wieder runde Elemente vorkommen: Freuen darf man sich etwa auf ein Räucherfisch-Duett, auf eine kalte, erfrischende Suppe, auf Butterschnitzel und süße Risottoknödel“, verraten die Wirtsleute.

Aber nicht nur auf den Tellern und am Roulette-Tisch geht es rund, sondern auch beim Thema Rad. Wer Lust hat, kann E-Bikes probieren und sich in den Bikepark wagen. Auf die glücklichen Sieger im Roulette warten außerdem attraktive Preise wie eine Königsberg-Skikarte, zwei Open-Air-Tickets für das Tagträumer-Konzert am 1. September sowie ein Gutschein für den E-Bike-Verleih (E-Mobility).

Die Kulinarien beim Eisenstraße-Wirt sind eine Initiative der ARGE Eisenstraße-Wirte. Sprecher der zwölf Gastronomen im Ybbs- und Erlauftal umfassenden Gruppe ist Markus Stadler aus Reinsberg. „Mein Stellvertreter Peter Jagersberger hat für das Sommerkulinarium ein abwechslungsreiches Programm gestaltet. Das wird ein Glückstag für Genießer“, betont der Eisenstraße-Wirte-Sprecher.