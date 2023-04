Das Mendlingtal startet ins Jubiläumsjahr

Seit 25 Jahren ist der Themenweg Anziehungspunkt für Urlauber und Ausflügler. Heuer zum Jubiläum finden monatlich Programmpunkte statt. Bei der Auftaktveranstaltung am Samstag, 6. Mai, steht eine gemeinsame Wanderung (Treffpunkt beim Eingang um 11 Uhr) durch das Mendlingtal mit Betrieb der Venezianersäge und der Mühle sowie ein Jubiläumsschießen der Schützengilde beim Herrenhaus in Hof am Programm. Gleichzeitig wird 20 Jahre Partnerschaft mit Purkersdorf gefeiert.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.