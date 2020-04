Selbst im Homeoffice in Wieselburg läutet für Ö3-Sportreporter Gerhard Prohaska an manchen Tagen der Wecker um 4.30 Uhr in der Früh. „Auch im Homeoffice bleibt der Frühdienst nicht aus“, grinst Prohaska. Aber worüber berichtet ein Sportreporter, wenn keine Sportveranstaltungen sind?

„Die Themen sind hauptsächlich die Absagen und Folgen der Krise – auch aus wirtschaftlicher Sicht“, schildert der 49-jährige Wieselburger. Alle Interviews werden per Skype oder Telefon geführt. Dennoch hofft er, dass bald wieder der normale Sportreporter-Alltag einkehrt. Auf Highlights wie Formel 1 in Monte Carlo, der Fußball EM oder die Olympischen Spiele muss er ohnehin heuer verzichten: „Mein einziger Fußball ist zurzeit jener mit meiner fünfjährigen Tochter“, sagt Prohaska.