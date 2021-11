52-Jähriger bei Frontalzusammenstoß in Lunz am See gestorben

Bei einer Pkw-Frontalkollision am Mittwoch auf der B25 in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) ist laut Polizei ein 52-Jähriger ums Leben gekommen. Der Lenker war nicht angegurtet und besaß auch keine gültige Lenkberechtigung, teilte die Exekutive am Donnerstag in einer Aussendung mit.