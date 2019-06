Von den 58 Kandidaten der drei Klassen schafften acht einen ausgezeichneten und elf einen guten Erfolg - 31 bestanden die Matura. Zwei Maturantinnen konnten wegen einer Erkrankung nicht zu mündlichen Prüfung antreten, zwei weitere müssen im Herbst einen Fünfer in der schriftlichen Mathe-Matura ausbessern, vier weitere eine negative Note in einem mündlichen Fach.

Nichtsdestotrotz gab es bei der Maturafeier am Freitagabend, der neben Bezirkshauptmann Johann Seper und Landtagsabgeordneter Anton Erber auch zahlreiche Bürgermeister und Vizebürgermeister sowie die beiden Bankdirektoren Waltraud Brandner und Johann Vieghofer beiwohnten, praktisch nur strahlende Gesichter.

Und das mit allen Grund, denn die Matura hat auch heute noch einen besonderen Stellenwert - auch oder gerade eben in einer allgemeinbildenden höheren Schule, wie Direktor Andreas Schmid hervorhob: "Wir brauchen gerade in Zeiten wie diesen Leute, die das Hirn einschalten und allgemein gebildet sind." Schmid bedankte sich bei dieser Gelegenheit auch bei seinem engagierten Lehrerteam rund um die drei Klassenvorstände Sonja Zuser, Markus Pfneisl und Monika Liedler.

"Ihr seid unsere Zukunft"

"Ihr habt viel Wissen angeeignet, jetzt gilt es dieses auch anzuwenden. Ihr seid unsere Zukunft. Wir zählen auf Euch", betonte auch Bezirkshauptmann Seper.

"Jahre der gemeinsamen Anstrengungen und Freude liegen hinter Euch, auch manch eine Enttäuschung. Aber hier am BORG habt ihr nicht nur Wissen vermittelt bekommen, sondern auch jede Menge soziale Kompetenz", unterstrich Elternvereinsobfrau Christina Mayr.

Einen Ratschlag befolgten die Absolventen am Freitagabend mit Sicherheit. "Feiert g'scheit! Denn die Matura gehört gefeiert - aber so dass ihr Euch morgen auch noch an das heute erinnert", gab der Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner den Maturanten mit auf den Weg.

Musikalisch wurde die Feier übrigens von "Heartstrokes" umrahmt - einer der fünf Scheibbser BORG-Schulbands.