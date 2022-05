Nach zwei Jahren Pause: Ab Hof-Messe & Wieselburger Messe eröffnet

Vollbild

FB

Kasermandl in Gold in der Kategorie „Frischkäse Erlauftaler Art“ ging an Thomas Langeneder aus Bergland: Messepräsident Uwe Scheutz, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Thomas Langeder, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager (v.l.n.r.). Günter Hansinger (mitte) überzeugte die Jury mit seinem Kürbiskernaufstrich. Aus den Händen von (v.l.) Messepräsident Uwe Scheutz, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager konnte der Kilber den Preis entgegennehmen. Die „Mostbratlmusik“ umrahmte die Eröffnung musikalisch. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach bei der Eröffnung der Ab Hof Messe und Wieselburger Messe von einer „Leistungsschau von Land- und Forstwirtschaft“.

1 /4