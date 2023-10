„Ich hätte lauter schreien müssen“

NÖN: Seit Sie in der Vorwoche dem Gemeinderat ihren Rückzug verkündet haben, sind jetzt einige Tage vergangen. Wie geht es Ihnen jetzt mit der Entscheidung, das Bürgermeisteramt nach 15 Jahren an den Nagel zu hängen? War es die richtige Entscheidung?

Renate Rakwetz (vormals Gruber): Ja, es war die richtige Entscheidung, aber sie ist mir trotzdem nicht leicht gefallen und ich hab sie mir auch nicht leicht gemacht. Aber im Urlaub ist das alles so in die Gänge gekommen und ich hab mir gedacht, jetzt passt es einfach. Die Attacken und Untergriffe gegen meine Person seitens der Opposition haben Energie gekostet. Ich werde auch immer gefragt, ob das Taktik ist. Nein, es ist eine persönliche Entscheidung, die ich mit meiner Familie getroffen habe. Da steckt sicherlich keine Wahltaktik dahinter, die Wahl ist ja erst in einem Jahr.

Wie waren die Reaktionen aus der Bevölkerung, der Parteikollegen und aus der Opposition?

Rakwetz: Grundsätzlich waren die Reaktionen sehr positiv. Aus unterschiedlichen Lagern habe ich SMS, WhatsApp und Anrufe bekommen. Die Leute betonten, dass es ihnen leid tut, dass ich das Amt niederlege. All das hat mich bestärkt, dass ich vielleicht die vergangenen Jahre etwas getan habe, das an den Leuten nicht vorbeigegangen ist. Das ist schon schön. Seitens der Opposition gab es keine Reaktionen, die sind nach meiner Verkündigung in der Gemeinderatssitzung einfach aufgestanden und gegangen.

Was war der ausschlaggebende Punkt für Ihre Entscheidung?

Rakwetz: Das war definitiv die nachweisliche Aufsichtsbeschwerde, die die Opposition bei der Bezirkshauptmannschaft wegen des Frühlingsempfangs eingebracht hat. Das ist schon so etwas, was ich nicht so einfach ad acta gelegt habe.

Was ist da eigentlich genau passiert?

Rakwetz: Am 26. Februar habe ich alle im Gemeinderat informiert, dass es einen Frühlingsempfang am 5. Mai geben wird. Ich habe auch die beiden Parteiobmänner von ÖVP und FPÖ angerufen, dass sie mir Namen für die Ehrungen nennen. Dann ist von den beiden nur ein Name genannt worden. Ein Beschluss im Gemeinderat ist zudem nur bei der Vergabe von Ehrenring und Ehrenbürgerschaft notwendig, und das war hier nicht der Fall. Bei den Leuten ist die Veranstaltung nicht negativ angekommen, im Gegenteil. Außerdem haben wir das im Nachhinein im Vorstand bezüglich der entstandenen Kosten besprochen. Am 6. Juni ist dann laut Datum die Beschwerde der Opposition eingereicht worden. Da war eigentlich schon alles gelaufen und von allen beschlossen. Dann musste ich der Bezirkshauptmannschaft die Sachverhaltsdarstellung offenlegen. Seit Ende August ist diese Angelenheit nun abgeschlossen. Die rechtliche Prüfung der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs hat keine Verfehlungen festgestellt.

Haben Sie in dieser Angelegenheit also absolut richtig gehandelt?

Rakwetz: Ich habe keine Fehler gemacht und bemerke auch im Nachhinein keine. Auf dieser Basis jedoch weiterzuarbeiten, ist für mich schwierig, obwohl es sicher Leute in den anderen Gremien gibt, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann.

15 Jahre sind genug haben Sie in Ihrem ersten Statement der NÖN gesagt. Auf welche Projekte blicken Sie mit Freude zurück?

Rakwetz: Ja, die Zeit vergeht einfach so schnell. Man kann in einer Gemeinde nie abschließen, es gibt immer wieder neue Projekte. Da kannst du eigentlich nie aufhören. Rückblickend haben sich in diesen 15 Jahren viele Projekte angehäuft. Da war gleich kurz nach meinem Amtsantritt die Sanierung der Volksschule mit dem Turnsaal. Eigentlich waren alle Projekte, die Kindergärten und Schulen betroffen haben, schon etwas Besonderes. Auch die Naturpark-Schulen und -Kindergärten und der Naturpark generell, die Sanierungen der Gemeindewohnungen und natürlich das Vereinshaus in Lackenhof. Was für mich noch zu wenig weit vorangeschritten ist, ist das Klimawandel-Forschungszentrum in Lackenhof. Da gibt es im November wieder einen neuen Fördercall.

Stichwort Lackenhof. Derzeit scheint hier nach außen hin Stillstand zu herrschen. Hätten Sie hier noch mehr bewirken wollen?

Rakwetz: Ich hätte mir schon gewünscht, dass es flotter vorangeht. Das hätte ich mir nicht nur persönlich gewünscht, sondern auch für die Bewohnerinnen und Bewohner, damit es wieder eine Perspektive gibt. Aber ich glaube trotzdem, und da bin ich ein sehr positiver Mensch, dass es in Lackenhof weitergeht. Da gibt es halt gewisse Parameter, die man nicht immer in der Öffentlichkeit kundtun kann, aber einen Stillstand gibt es hier definitiv nicht. Auch der Investor ist immer noch dabei. Natürlich muss man da irgendwann Schritte setzen, aber da sind auch die Landesseite und der Grundstückseigentümer gefordert. Die Gemeinde kann da momentan nur bedingt mithelfen.

Wen wünschen Sie sich als Ihren Nachfolger?

Rakwetz: Mein Wunsch ist natürlich, dass mein Vizebürgermeister Andreas Fallmann weitermacht und in meine Fußstapfen tritt. Schon aus dem Grund, weil er gut Bescheid weiß und mit Sicherheit jetzt schon in alles eingebunden ist. Das werde ich natürlich in den nächsten Monaten noch forcieren. Aber das liegt jetzt natürlich bei den Gremien, wie sie entscheiden. So ein Schritt muss gut überlegt sein, denn es ist natürlich auch ein gravierender Einschnitt für seine Familie. Auf jeden Fall würde es Andreas als Mann an der Spitze mit den Oppositionsmitgliedern um einiges leichter haben, davon bin ich überzeugt.

Muss sich eine Frau in einer solchen Position Ihrer Meinung nach mehr behaupten?

Rakwetz: Ja, das glaube ich schon. Denn wie ich 2009 angefangen habe, war das alles noch ein wenig anders. Da ist die Frau im Vormarsch gewesen. Ich war die erste Bürgermeisterin im Bezirk und dann waren wir auf einmal gleich fünf. Das war richtig cool. Und plötzlich wendet sich das Blatt wieder, in vielen Bereichen und als Frau musst du dich wieder mehr auf die Beine stellen. Deshalb glaube ich, dass es Andreas da manchmal leichter hat, weil er einfach ein Mann ist.

Seit 2009 sind Sie nun Bürgermeisterin in Gaming. Können Sie sich in Ihrer langjährigen Amtszeit irgendetwas vorwerfen?

Rakwetz: Den Vorwurf, den man mir machen kann, ist mit Sicherheit, dass ich immer versucht habe, gewisse Dinge zu lösen ohne laut zu schreien. Vielleicht hätte ich hie und da einfach lauter schreien müssen. Aber das ist halt nicht mein Zugang zu Politik, auch wenn jetzt der gewinnt, der lauter schreit.

Kehren Sie der Politik ganz den Rücken?

Rakwetz: Das Bürgermeisteramt ist für mich definitiv abgehakt und ich werde mit Ende Jänner auch alle meine politischen Ämter zurücklegen. In den vergangenen Tagen wurde ich von vielen gefragt, was ich im Februar beruflich mache. Aber das weiß ich derzeit selber nicht. Schaun wir mal.

Wie werden sich die nächsten vier Monate bis zur Amtsübergabe für Sie gestalten?

Rakwetz: Es geht in den nächsten vier Monaten weiter so wie jetzt, mit dem einzigen Unterschied, der nach außen vielleicht auch nicht sichtbar ist, dass ich Andreas Fallmann noch mehr einbinden werde. Das ist mir einfach wichtig. Auch das Kindergarten-Projekt in Kienberg, wo im Oktober der Baustart für den zusätzlichen Gruppenraum stattfindet, wird nochmals eine Herausforderung, weil generell der Betrieb neben der Baustelle weitergeht.

Was wünschen Sie sich, wie es mit der Marktgemeinde Gaming in Zukunft weitergeht?

Rakwetz: Ich wünsche mir, dass mehr Leute hierherziehen und dableiben, dass es viele Kinder gibt und das Angebot diesbezüglich noch ausgebaut wird. Ebenso dass die ärztliche Versorgung sichergestellt ist und dass Lackenhof auf Vordermann gebracht wird. Denn in Wirklichkeit haben wir hier alles, vom Kleingewerbe bis zur großen Firma. Die Voraussetzungen sind gegeben.