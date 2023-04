Michaela Stanglauer: „Du-Du-Finger ist fehl am Platz“

NÖN: Sie waren über 40 Jahre im Schuldienst, Lehrerin, Direktorin und in der Schulaufsicht – dort als Bezirks- und Pflichtschulinspektorin und zum Schluss als Schulqualitätsmanagerin. Seit Februar sind Sie in Pension. Wenn Sie heute zurückblicken, wie sehr hat sich die Schule verändert?

Michaela Stanglauer: Der gesamte Schulbereich hat sich sehr verändert, vor allem in den letzten Jahren. Auf der einen Seite steht man als Lehrerin oder Lehrer in der Klasse, wobei bei allen pädagogischen Vorgaben das Wohl der Kinder immer im Vordergrund stehen soll. Eine Schulleiterin oder ein Schulleiter übernimmt Managementtätigkeiten, Coachingaufgaben und besonders die Führung von Menschen. Dabei ist der Schultyp selbst eigentlich egal, auch wenn die Probleme je nach Schultyp unterschiedlich sind. Die Schulaufsicht achtet einerseits darauf, dass die Spielregeln eingehalten werden, aber andererseits auch, dass sich die Schulen in ihrer Gesamtheit positiv weiterentwickeln. Dabei ist es wichtig, neben den Kindern auch auf die Lehrer und Schulleiter zu schauen. Denn der bürokratische Aufwand hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen.

Wie weit kann Schulautonomie gelebt werden?

Stanglauer: Nur bedingt, weil es eben viele Zwänge und Normen gibt. Dabei wäre echte Schulautonomie für gute Pädagogik entscheidend. Daher war es mir als Schulaufsicht immer wichtig, den persönlichen Kontakt mit den Schulleiterinnen und -leitern zu halten. Im persönlichen Gespräch kann ich viel mehr auf Situationen eingehen. Das ist auch bei Problemfällen wichtig. In diesen Jahren sind mir sehr viele persönliche Familienschicksale untergekommen. Natürlich kannst du nicht alle lösen, aber du kannst die Leute möglichst professionell begleiten. Dabei ist aber der Du-Du-Finger fehl am Platz.

Wenn Sie auf Ihre Laufbahn zurückblicken, bereuen Sie irgendetwas?

Stanglauer: Nein, ich habe jeden meiner Berufe zu der Zeit, in der ich ihn ausgeübt habe, immer sehr gerne gemacht. Das Einzige, was mich manchmal gestört hat, dass man auch als Schulaufsicht keine wirkliche Handhabe gegen ungeeignete Lehrer hat. Denn – auch wenn ich diese an einer Hand abzählen kann – es gibt Lehrkräfte, die ich gerne freigesetzt hätte, weil sie einfach nichts in der Schule verloren haben.

Wie stark war gerade bei Krisen- oder Problemfällen der Rückhalt im SQM-Team?

Stanglauer: Sehr groß. Ich möchte sagen, dass mich meine Kollegen in der Schulaufsicht und die Mitarbeiter durch die Arbeit getragen haben. Das Klima bei uns in der Außenstelle war einzigartig.

Sie genießen jetzt Ihre Pension, dennoch sind Sie teilweise noch an den Schulen oder Kindergärten tätig?

Stanglauer: Ja, ich genieße wirklich diese Freiheit, im Augenblick zu leben, und nehme mir das Recht auf Reisen, Kultur und tägliche Bewegung heraus. Daneben betreue ich aber gemeinsam mit Daniela Egelwolf, mit der ich seinerzeit das Master-Studium zur Achtsamkeit absolviert habe, und dem Team von Paul Sieberer 20 Volksschulen zu diesem Thema. Und auch in Kindergärten veranstalten wir Elternabende.

