Im Nussland: „Heuer wird ein mageres Nussjahr“

Mehr als 2.500 Privatpersonen und Landwirte liefern bereits Jahr für Jahr ihre Nüsse zum Nussland nach Dollbach in der Gemeinde Bergland. „Heuer wird die Frequenz sicherlich geringer ausfallen“, bedauert Nussland-Chefin Julia Taubinger die magere Ernte. „Das kühle und nasse Frühjahr hat für große Ernteausfälle bei den Nussbäumen gesorgt.“

Frostschäden und Trockenheit machen viele Nussbäume heuer zu Nullmeldungen in Sachen Ertrag. „Umso mehr freuen wir uns, wenn die Leute, die Nüsse im Garten oder auf den Feldern haben, sie zu uns bringen.“ Montag, Donnerstag und Freitag kann man die Nüsse im Nussland jeweils von 8 bis 16 Uhr anliefern. „Die Nüsse werden gewogen und das Geld wird bar ausbezahlt“, schildert Produktionsleiter Marcus Schindlegger. Neben Niederösterreich gibt es auch im Burgenland, Oberösterreich und in der Steiermark gesamt 14 Übergabestellen und regionale Partner für die Anlieferung.

Nussschalen liefern Energie für Trocknungsanlagen

Im Nussland werden die Nüsse mit einer der modernsten Maschinen Europas geknackt und die Schalen penibel von der Nuss getrennt. „Die Nussschalen liefern wertvolle Wärmeenergie für die Trocknungsanlage“, erklärt Schindlegger. Auch wenn die Erträge heuer deutlich unter den Vorjahren liegen, so hat das Nussland aufgrund der optimalen Lagerbedingungen vorgesorgt. „Wir haben genug Nüsse, die in ihrer Dimension einzigartigen Nussanlage Österreichs immer frisch geknackt werden“, ist Schindlegger überzeugt.

Die Walnuss – kulinarisches „Superfood“

Viele Bäckereien und Gastrobetriebe beziehen die Nüsse vom Nussland. Neben der Rohware werden die Nüsse zum bunten Nussland-Sammelsurium veredelt. Unter dem Motto „Vom Walnussbaum auf den Teller“ finden sich süße, salzige und scharfe Snacknüsse ebenso im Angebot wie Pestos oder Muse. Walnüsse können auch gerieben oder im Ganzen ab Hof im Nussland, in vielen Bioläden und Geschäften in der Region sowie Im Webshop bezogen werden. Man arbeitet auch bereits an Gastronomieeinheiten, da die Nachfrage auch hier für Lebensmittel aus der Region immer größer wird. „Walnüsse sind kulinarische Superfoods“, schwört Julia Taubinger auf die Ernährungsvorteile der nussigen Früchte.

Mehr als 1.500 Walnussbäume gepflanzt

Im Nussland bekommen Neueinsteiger, die sich für die Pflanzung von Nussbäumen interessieren, fachliche Beratung aus erster Hand. „Wenn der Baum dann Nüsse trägt, sind wir die verlässlichen Abnehmer“, sagt Taubinger. Mit der Neupflanzung geht das Nussland mit gutem Beispiel voran. „Zwischen Plaika und Erlauf haben wir neben der B 1 heuer weitere 250 neue Walnussbäume gesetzt.“

Insgesamt wachsen rund ums Nussland bereits mehr als 1.500 Walnussbäume. „Alle Nüsse müssen aufgeklaubt werden, um der Walnussfruchtfliege wieder Herr zu werden. Die ist verantwortlich für die schwarze Schale. Für die Eichkätzchen – immerhin unser Nussland-Markenzeichen – haben wir aber ein Herz. Für die dürfen auch in nussschwachen Jahren ein paar wenige liegen bleiben", schmunzelt Taubinger.